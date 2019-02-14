【專訪】Dear Jane唔介意未夠民心：唔會特地多做音樂以外嘅事

成軍16年，Daer Jane終於擁有一個紅館的機會。路途看似遙遠，但對他們來說卻是來得剛剛好。「我哋寧願慢慢走甚至係轉好多個圈先再入紅館，好過突然紅一首歌就開，義意係好唔同，亦因為咁先會有咁多經歷、故事同作品。」事實上，佢哋真係轉了唔少圈，而在轉的過程中，試過出席活動時，只得三個支持者，試過開音樂會，一星期只賣出七張飛……難怪今次演唱會門票開賣前夕，四人忐忑不安，連向公司提議開兩場都唔敢。Howie說：「就好似我吔去內地唔同城市開騷咁，都會諗有無人嚟睇，我覺得keep住呢個心態幾好，可以令你每次都盡力做好，亦永遠都會appreciate嚟睇我哋嘅觀眾。」

演啪會海報設計成一封給樂迷的信，好有心思。

演唱會海報如書信一樣，左上角是「Dear Jane,」字樣，而右下角則「Yours Sincerely Live 2019 」Tim說這封信的內容就是Dear Jane的歌曲。「因為我哋嘅歌對唔同樂迷有唔同意思，不時都聽到話三曲部見證一段關係嘅發展，係好開心我咃嘅歌可以融入唔同人嘅生活當中，所以今次我咃真係好sincerely咁送返啲歌俾大家聽。」為了令觀眾帶著歡樂，演唱會不單是Daer Jane純表演，他們更會安排合湊環節，透過亙動增加投入感。問到今次個唱重點，四位男士突然眉飛色舞地表示係「火」，並透露嘗試做到周圍都有火，又叮囑觀眾如果見到燒著嘢的話唔需要擔心，因為一定係舞台效果，為何對火如此著迷呢？「細個睇Metallica一唱就噴火覺得好勁，我哋講咗咁多年，估唔到公司又肯。」除了火之外，Jackel又謂要做到萬馬奔騰的感覺，一個擁有馬戲團元素嘅演唱會，其實都幾精彩。

Dear Jane一直認為唔應該為獎而去做歌。「要出自內心嘅音樂，聽眾聽完開心先重要。」今年在叱咤頒獎禮上，獲組合銀獎，金獎是RubberBand、銅獎是Supper Moment。

Dear Jane去年在音樂風格上創新求變，《深化危機》、《寧願當初不相見》都有不錯的反應，更為他們帶來首個叱咤樂壇組合銀獎，開心之餘，他們亦明白頒獎禮的遊戲規則。「好老實講，今年有，出年可能無。呢個獎可以話比我地知，做嘅嘢係係有人喜歡，但係未會比到信心我哋呢？其實一直都有信心去尋找同做我咃嘅音樂，開心在今年大家都肯接受我咃新元素，最正係可以開到唔同嘅門，試更多新嘢。」

「向來都無話一定要開紅館，做音樂只係想更多人認識，做下做下儲到一批樂迷而又坐得晒呢個地方係開心。」(梁碧玲攝)

除了電台頒獎禮外，Dear Jane由網民發起的「LIHKG 廣東歌頒獎禮2018」獲組合銅獎，之不過，票數與獲金獎的Rubber Band差距甚遠，問他們會否覺得未夠深入民心。Howie認為Daer Jane本身頗為另類，甚難得民心。「如果你問我哋想要最喜歡組合獎（民選）定至尊歌曲大獎（以播放率計算），我哋會揀至尊歌曲，我哋好難去做啲令人喜歡嘅事，唯一可以promise係做好音樂，唔會特地去多做音樂以外嘅事，亦可能係咁網民未咁認識同喜歡我咃。」至於Tim，他認為這類投票並非不可信，但由於沒有明確的監察，所以開心下就算。「有啲歌手好多followers，但佢哋都開唔到騷啦，拎到咩咩獎嘅歌手，佢哋嘅歌又reach到幾多人呢?觀塘band房後巷有人寫哪裡只得我共你，我咃已經好夠，所以呢個唔係關於人哋比你嘅評分，而係你能給予什麼。」

Hair：Jamie Lee@HAiR

Make Up：German Cheung

Venue：香港九龍貝爾特酒店