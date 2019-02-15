黑人瞞范范飛上海送驚喜　情人節當場錫錫掀高潮

要數兩岸三地娛樂圈中最「寵妻」老公的，台灣藝人「黑人」陳建州一定榜上有名。不時在社交網站放閃的他，近日更做了一件令老婆范范（范瑋琪）非常感動的事，就是他親自帶了仔仔們去上海陪她過情人節，這個舉動令不少人覺得太幸福，簡直是情人節最好的禮物啊！

范范在上海舉辦「在幸福的路上世界巡迴演唱會」。（網上圖片）

事實上，原本他們一家四口新年期間在美國渡假，但范范因為在上海舉辦「在幸福的路上世界巡迴演唱會」，所以她就提前離開美國，與他們三父子分道揚鑣。而黑人就明知14日當日是情人節，他就特意改機票去上海送驚喜給老婆，搞到不知情的范范不知幾感動。

黑人帶仔仔送花給老婆一個驚喜。（網上圖片）

當日，黑人就趁著范范演唱會與觀眾互動期間，就帶著仔仔飛飛同翔翔衝上台獻花，令她相當驚訝，同時飛飛同翔翔一上台就失控走來走去，齊齊同現場觀眾打招呼掀起演唱會高潮。唔講唔知，今年是黑人同范范在一起的第18年，他覺得在娛樂圈中實屬不易：「這18年來發生很多事，都是蠻甜蜜的事。」幽默的他令全場捧腹大笑，而引起大家起哄「錫錫」。另外，黑人亦認為這18年來他好少做浪漫的事，所以他都應大家要求在舞台上錫老婆，甜蜜的氣氛感染在場所有觀眾。唔少網友見到影片都覺得超甜蜜，認為的確會被「閃瞎」。

應大家要求二人錫錫。（網上圖片）

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