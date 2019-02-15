T-ara孝敏IG性感泳衣照曬身材　三圍印上打歌服自爆身材？

韓國女團T-ara成員孝敏近年以個人歌手身份活動，擺脫偶像的形象，作風越來越大膽。向來身材前凸後翹的她，一直都不吝嗇美好身段，不時在Instagram上傳性感照，更被粉絲稱為「Nice Body」。近日孝敏又在IG放泳衣照，請粉絲眼睛吃冰淇淋。

孝敏日前上傳一張性感照，身穿深色連身泳衣的她，坐著泳池邊，擺出凸顯S Line的甫士。單薄的吊帶泳衣根本無法藏住孝敏的驕人身段，大曬深深的事業線。雖然孝敏已經不是第一次，在IG上傳性感照，但每次都非常震撼粉絲的眼球。每次孝敏外出旅遊時，都會大膽穿上比堅尼拍照，大方展現自己的優點。

孝敏大方曬身材，看來心情非常好。（網上圖片）

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孝敏身型姣好，不少粉絲都非常好奇她的三圍。不過原來她早在《Nice Body》打歌期間，已曾經疑似把自己的三圍印在打歌服上，向粉絲公開。從當時的衣服可見，孝敏的三圍寫上「34，24，36」。雖然未知是否孝敏的真實身材，不過可說是女士們相當令人羨慕的數字。從孝敏的近照可見，她亦相當對得起「Nice Body」的名字。

原來孝敏曾公開自己的身材，未知數字是否屬實呢？（網上圖片）