王君馨做普通市民搭地鐵　準備好買千尺豪宅：啲樓價都有回落

王君馨與老公現時租住三房單位，而她的目標亦係買三房單位。（資料圖片）

07年以交換生身份來港嘅王君馨，一個唔覺意做埋香港小姐並留港發展，2016年與長居美國的Banker男友Daniel結婚後，對方為王君馨來港定居，非常sweet。



王君馨與男友Daniel於06年結束十年愛情長跑，在美國教堂行禮結婚。婚後，Daniel為了老婆的事業而移居香港。

王君馨曾在訪問中透露有意置業，目標係三房嘅單位，而佢亦不時被影到同老公睇樓，之但係喺香港上車亦非易事，日前有網民發現王君馨唔怕迫走去搭地鐵，莫非係為咗買樓而要慳啲使？王君馨接受訪問時就表示平日多以地鐵代步。「因為過海最快最方便，我無咩嘢拎，又唔趕時間的話，都會搭地鐵，因為自己都係普通市民，所以做返啲普通嘢。」她笑言並非為買樓而慳啲使，但直認一直有置業計劃。「不過買樓好睇緣份，又要睇啱區又要啱價錢，希望可以買到俾自己住先，如果真係無心水，買來作投資都ok，但兩者都要睇時間等因素。」王君馨又謂自從有意置業後，朋友或地產經紀都有幫她多加留意，但就一直未有心數。「其實都無話一定要幾時要買到，同埋今年啲樓價都有回落，所以都唔太擔心。」