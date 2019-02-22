【原子鏸結婚】大讚老公浪漫又搞笑　原子鏸：我哋喺電話App相識

原子鏸（Marsha）去年接受男友Mehdi的求婚，並於今日（22日）於深灣遊艇會舉行婚禮儀式。婚禮以簡單為主，邀請了約100位親朋戚友到場；原子鏸接受訪問時被問到兩人認識的渠道，她透露說：「喺嗰啲電話app認識，因為我哋兩個都唔飲酒，唔係喺蘭桂坊識。」問及儀式時摩洛哥老公Mehdi的愛的宣言，她笑說：「佢頭先講咗好多嘢，但係有少少唔記得，淨係記得佢話我哋識咗893日，同埋佢話每一日都會錫我，好似而家咁樣，我哋老咗都會錫我。」

原子鏸（Marsha）今日真係好靚！（單頭相）（葉志明攝）

她也形容老公Mehdi「浪漫同埋有少少搞笑」：「我哋兩個都鍾意搞笑。我記得每一次生日，佢有Surprice畀我，同埋佢唔鍾意情人節，但係佢都會畀Surprise，送花畀我，就算佢鍾意個節日。」問到喜歡老公的原因，她即時甜絲絲的說：「佢係第一個男人令我可以做返我自己。」

原子鏸表示老公Mehdi是：「第一個男人令我可以做返我自己」。（葉志明攝）

被問及人生重要事「生小朋友」時：「她回答說：「其實佢鍾意小朋友多過我，佢唔想生嘅話，我都OK可以唔生，不過佢想，所以我都想生。（聽佩佩姐講話佢唔湊BB？）唔緊要，媽咪唔使湊BB，因為我老公都好鍾意小朋友，我諗佢都會幫我。」最後，當被問到，手上的戒指價值多少時，新娘即臉帶幸福的説：「我唔理呢啲，就算係假嘅都冇所謂。」