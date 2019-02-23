華姐佳麗要苦練地球最難語言？　Ben Sir：學廣東話有三大難關

《2019國際中華小姐競選》將於3月2日於將軍澳電視廣播城舉行，日前19位佳麗便首次會見傳媒。同日，前大學高級講師兼節目主持人歐陽偉豪（Ben Sir）便向一班候選華姐教授廣東話知識，當中更鬧出不少笑話。無綫（TVB）的網上平台big big channel日前便上載相關片段，當中來自大溪地的17號楊美麗便將自己的成長地讀成「大Kai地」，非常搞笑。

今日（23/2），big big channel又上載多一條片段，片中的Ben Sir便教佳麗廣東話六調，以「三碗細牛腩麵」一句去測試她們，當中有不少人將句子讀成「三碗犀（西）牛腩麵」，非常搞笑。之後，Ben Sir又叫她們讀齊「一至十」的六調，當她們讀到「七」和「九」時，便讀出兩大香港常用粗口字，不過製作組便用後期「咇」走了。

點擊下圖觀看一班準華姐如何被廣東話玩殘：

+ 7 + 6 + 5

廣東話有三大Boss 九聲六調玩殘初學者

Ben Sir接受《香港01》訪問時便透露之後都會有佳麗讀急口令的內容，一樣趣味盎然。問教一班準華姐廣東話是否很難，Ben Sir便指她們大部分有一定底子，不會完全不明白他教授內容：「完全唔識廣東話嘅人，主要會俾『韻尾』考起，好多人都會讀漏，例如學生個『生』（粵語拼音：saang1）字，可能會讀漏『ng』呢個韻尾。」而廣東話的獨有詞彙亦是初學廣東話人士的一大難關。

除了以上兩大「大佬」外，Ben Sir指還有一個「終極大佬」，他說：「廣東話嘅『九聲六調』對本身唔識廣東話嘅人係好難，不過唔係冇辦法。」例如，將「九聲六調」融入日常生活句子再讀出來（即上述的「三碗細牛腩麵」），讀多幾次便便會變得順暢：「不過入聲字（例如：七、八、六）同合口韻尾（例如：十），對之前聽開、講開普通話嘅人係會好難。」

Ben Sir之前在中大任教時已經非常玩得，不時在電視節目中扮鬼扮馬，他辭去教職做藝人更愈玩愈放。（電視畫面）

點擊下圖觀看多個Ben Sir趣怪造型：

+ 4 + 3 + 2

廣東話是最難語言？ 三個月就可學好？

到底一個對廣東話毫無認識的人，大概要花幾多時間才能講得流利？Ben Sir答謂：「如果係接受密集式訓練，例如喺大學修讀廣東話咁，有心學的話大概三個月就可以變得流利。」需要學習廣東話的迫切性、學習者的成熟程度亦影響掌握速度：「我寫碩士論文時就搵咗一個6、7歲大嘅小朋友嚟研究，我每星期都同佢上堂教佢廣東話，佢係喺湖南長沙嚟香港，佢由初初唔敢講到講得流利，用咗10個月至一年時間。」

談到不少網友以及網上文章都指廣東話是全世界最難學的語言，Ben Sir便指這是普遍港人心中存有的迷思：「最主要係因為我哋對其他語言唔了解先有呢種諗法，其實每種語言都係咁難，每種語言都係咁易，每種語言都有佢嘅困難之處，好似日文就係佢嘅文法，普通話就係中間有介音『i』，法文就係名詞有性別，一支筆竟然係男仔唔係女仔。」