【瘋劫】許鞍華處女作竟然係驚悚片　碎片式剪接係混亂定係懸念？

講到許鞍華，大家對這位香港女導演都不陌生，她是史上被提名最多、獲得最多次金像獎最佳導演獎項的神級導演，優秀作品不勝枚舉。小編印象最深刻的就是2012年由劉德華和葉德嫻主演的《桃姐》，這部拿下香港金像獎大滿貫的作品，原以為許鞍華的電影作品主要範疇是文藝片，但沒想到的是這位金像導演的處女座竟然是一套懸疑驚悚片——《瘋劫》。

張艾嘉與趙雅芝在戲中是鄰居關係。（影片截圖）

由許鞍華執導、陳韻文編劇的《瘋劫》在1979年上映，電影改編自轟動一時的「龍虎山雙屍案」：1970年一對大學高材生遭疑似精神病發作的男子殺死。而電影就將故事改編成由萬梓良飾演的醫生阮士卓，與趙雅芝飾演的李紈是外人眼中的甜蜜情侶，李紈對外宣稱二人即將結婚。豈料一天，有人在山上發現一男一女兩具屍體，警方確認為李紈和阮士卓，更懷疑兇手就是住在山中破屋的瘋子（徐少強飾）並將其扣留。但李紈生前好友連正明（張艾嘉飾）卻認為案情有許多難以解釋的地方：有街坊聲稱見過紈紈的鬼魂，洗衣店老闆娘指紈紈親自到店舖取回衣服，連正明發現阮士卓生前與一名妓女梅小姬（李海淑飾）關係不簡單等等。隨着連姑娘一步步查探，真相終於被揭開。

電影改編自轟動一時的「龍虎山雙屍案」，透過張艾嘉飾演的連姑娘揭開真相。（影片截圖）

距離電影上映至今已經40年，坊間流傳的版本在如的螢幕上看下去實在質素欠佳，而電影場景又多以夜景為主，所以很多畫面基本都是漆黑一片，觀感不佳。幸好香港電影資料館修復後的版本，不止將影像調色，還加入了一些之前沒有放映的珍貴片段，電影長度加長至90分鐘。這是一部蒙上鬼片色彩的謀殺奇情電影，但當中最精彩的並不是曲折離奇的兇殺情節，而是片中人物之間的關係，故事發生場景，以及對女性角色的刻畫。雖然案件的來龍去脈直到最後才揭曉，有足夠的懸念，但電影的剪接似乎太碎太亂，影響了整部戲的節奏。

電影整個畫面都偏暗，蒙上懸疑色彩。（影片截圖）

許鞍華執導加陳韻文編劇，絕對是兩大才女的組合。（影片截圖）

電影一開場就是被火燒的紙紮公仔，伴隨着工作人員的名字。之後正式開始故事，在一棟舊唐樓內，紈紈跪低向嫲嫲敬茶，但卻被刺耳的電話鈴聲嚇跌碎茶杯，之後畫面一轉，一個有腳傷的小孩在醫院跌倒，連姑娘即刻扶他起來。其後再轉回紈紈向嫲嫲敬茶的場景，鏡頭放大了嫲嫲與孫女觸碰的一幕。失明的嫲嫲只能透過聲音和觸摸感受身邊的事物。嫲嫲問紈紈是不是阿卓來電，叔公（吳桐飾）再問她何時結婚，另一邊廂阿卓講完電話。之後電話再度響起，紈紈神色慌張，再掛電話。只不過短短5分鐘，戲中主要人物一一出場，究竟他們的關係如何，這裏為觀眾留下懸念。

當年的趙雅芝，仍然很青春，但敬茶的這一幕神色凝重。（影片截圖）

開場5分鐘在唐樓及醫院內切換：

+ 4 + 3 + 2

紈紈落樓後撞見阿卓，但她沒有交待去向就匆忙離開。鏡頭集中拍穿着白襪黑鞋的紈紈的腳部，步伐匆匆，緊隨其後是一個穿着西裝皮鞋的男人腳，再之後是另一名女子的腳部。而故事的兇殺案，正正是發生在這三人身上。案件發生後，連姑娘透過法醫男友得知屍體情況，她更覺疑點重重。之後她逐步查探，還到澳門尋訪梅小姬的下落，再由紈紈嫲嫲口中得知紈紈懷有身孕。在整個查案過程，幾乎都是夜景，許鞍華透過連姑娘的視角解開命案，將所有細節串聯在一起。但在剪接方面卻有點混亂，例如李紈死後有一段嫲嫲的回憶，連姑娘有兩段關於阿卓的回憶，紈紈、阿卓、梅小姬這段三角戀在舞廳的回憶片段，另外還有李紈樓下賣竹竿、打雜的眾人，連姑娘的兄嫂、醫院同事的出現。最後到兇案現場拜祭的連姑娘與紈紈當面對質，謎底終於揭開。

白襪加黑鞋的意象不斷重複。（影片截圖）

+ 18 + 17 + 16

雖然故事並不複雜，但在充滿懸疑氣氛的夜景下，加上碎片式的剪接，令人需要更用心才能看透整個故事。而當年的趙雅芝穿上白色短襪和高踭鞋，優雅美艷，不過飾演連姑娘的張艾嘉似乎風頭蓋過趙雅芝，萬梓良更是初登大銀幕，片中還有不少客串的角色，如徐少強、林子祥、曾江、盧國雄等，陣容強勁。整部戲總共90分鐘，充滿香港懷舊氣息，陰暗的環境營造懸疑氛圍，給人一種壓抑的不安感，但剪接方式帶來的是懸念還是混亂，就見仁見智了。

趙雅芝和張艾嘉在結尾對質的這一場戲很精彩。（影片截圖）