孫耀威做直播勁好賺　獲網民打賞逾7千萬人仔禮物

近年不時北上賺人仔嘅孫耀威，去年底獲內地直播平台「虎牙」以逾5千萬港元邀他加盟成為主播之一，雖然至今只係開過約十次左右嘅直播，而每次都係以唱歌、傾偈為主，但原仔已為孫耀威帶來非常可觀收入，難怪早前孫耀威同老婆陳美詩去瑞士旅行嗰陣都要開live。而除了「虎牙」外，去年孫耀威又與音樂平台酷狗合作，將其新歌發布會以直播形式進行，短短一個半小時，有逾百萬觀看人次。

孫耀威一月時做直播，老婆陳美詩及好友鄺文珣、陳珮思等人驚喜亂入，為佢慶祝生日。

其實孫耀威之所以會加入直播行列，事緣有網民將其商演中唱《愛的故事（上集）》片段上載到抖音，並得到55萬次點讚，令孫耀威決定現身抖音，而每次開播都有逾百萬觀看人次，可見其號召力十分強勁。而去年11月他首次為「虎牙」做直播，曾一度引來350萬粉絲觀看，而由粉絲送贈、可兌現為現金的禮物總值更係逾7千萬人仔，孫耀威「實收」7位數港元，唔少網民更直指係因為孫耀威而下載「虎牙」。自從成為主播後，孫耀威於內地的商演大幅增加，加上東南亞其他國家的演出，一個月隨時有逾千萬收入。

孫耀威去年底首次喺潮州親戚屋企做直播，連孫媽媽都有現真身。

「虎牙」過往一直是以遊戲直播為主嘅直播平台，但近年開始加入美食直播、電視直播、演唱會直播、發布會直播等內容，2016年更以一億人仔簽下電競主播，出手超闊卓。

之後又同酷狗合作將新歌發布會以直播形式進行。