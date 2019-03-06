網店Model神速度轉pose影時裝硬照　名模陳嘉容：影完會周身骨痛

近日呢條片喺網上翻hit。(網上圖片)

做時裝模特兒總是可以快人一步穿上最新季的服飾，打扮靚靚地現身人前，演繹時尚潮流，看似非常吸引。而隨住網店發展迅速，網上時網店亦請來了大批model拍攝造型硬照，不過這份工作卻一點都不易做。近日就有一條片在網上翻hit，揭示了這些模特兒辛酸的一面。片中的女model幾乎每秒都在轉pose，她要隨住攝影師不停拍攝的閃光燈與拍門聲而瘋狂極速轉pose，兼且要全程保持笑容，睇到都覺得唔容易。

片中model瘋狂極速轉pose。(網上圖片)

《香港01》訪問了本地名模陳嘉容 (Eunis) ，她表示所有為時裝公司拍攝服飾catalog的model基本上都是像片中的model這樣的，情況一點也沒有誇張，她當然也有經歷過。Eunis說：「影呢啲catalog每日可能要換起碼50至100套衫，係要轉好多個pose，係不停地轉，我無數過一分鐘要轉幾多個pose，總之一聽到攝影師嘅快門聲就要轉pose，可能係影完之後hold一、兩秒就要即刻轉。」

Eunis話影一日要換成50至100套衫。(網上圖片)

至於一套衫要擺幾多個pose？Eunis說：「通常一件衫要擺超過30個，甚至50個pose都會有，如果客戶有要求坐、企同行都要嘅話，就起碼要轉50個pose，每次影完一日相，都會周身骨痛㗎。搵食真係唔容易。」而擺pose都不能夠亂擺的，影出來的效果一定要清楚看到件衫的款式，pattern同埋cutting，也要影得model靚，每個客戶的要求都不同，所以沒有話邊個pose最受歡迎的。

Eunis都有好多影時裝catalog嘅經驗。(資料圖片)

一齊睇下片中model唔同嘅造型pose，以及Eunis嘅靚相。