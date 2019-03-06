《逼得太緊》被改編成地鐵神曲　J.Arie翻唱獲網民讚高質

上個月情人節，有網民將李克勤的經典歌《紅日》改編成單身神曲《2月14顛沛流離》，迅即在網上掀起熱議，連當時身在內地工作的克勤都有留意，更大展歌喉清唱了兩句。相隔不夠一個月，網民又有最新力作，將吳雨霏（Kary）首歌《逼得太緊》中的歌詞換上香港地名，集結成新神曲《逼得香港太緊》，即刻Hit爆全城！

吳雨霏當年一首《逼得太緊》唱到街知巷聞，估唔到會被網民改編成神曲《逼得香港太緊》。（IG圖片）

近日有網民以「元朗知錯 坑口乃念最初」為題，激發起網民的創意，一人一句將整首歌的歌詞改得七七八八，雖然歌詞仍在調整，但已經有網民率先將已完成的部分唱出來，並放在網上與大家分享，完全無違和感。歌曲在網上瘋傳，不少網民都希望聽到Kary親自演繹這首《逼得香港太緊》！

Kary也有在IG轉載。（網上圖片）

雖然未能聽到Kary獻唱的版本，但雷深如（J.Arie）昨晚（5日）就在自己的YouTube Channel及IG上載自己翻唱的版本，網民紛紛留言大讚她唱得很好聽、很高質！

J.Arie在YouTube上載自己翻唱的版本，掀起熱議。（IG圖片）

以下附上歌詞：