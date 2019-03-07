李克勤愛隊曼聯奇蹟反勝入歐聯八強　鹿晗發文恭賀竟然惹網友圍攻

圈中有唔少熱愛足球嘅藝人，即使工作再忙碌，遇著世界性大型賽事，捱眼瞓都一定要坐定定捧場。近期狀態大勇嘅曼聯，周三晚歐聯16強次回合以3:1擊敗巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計3：3憑作客入球條例晉級半準決賽，奇蹟反勝躋身八強，一眾藝人難掩激動心情，紛紛於網上發文恭賀﹗

曼聯周三晚賽事，奇蹟反勝躋身歐聯八強。（曼聯官方微博）

見到愛隊傷兵滿營依舊踢出水準取勝，李克勤開心到彈起﹗（李克勤IG）

紅魔鬼死忠粉絲李克勤由開場已經痴實電視，雖然明知曼聯受傷兵問題困擾，但佢都話：「真正的fans是無論進級的機會多或少都一樣撐，天殘地缺的陣容，今晚曼聯算係咁啦。」到最終愛隊勝出晉級，克勤亦即刻出POST慶祝：「實在太開心了，判十二碼的時候我成個人從梳化上彈起身，跟住福仔射的時候真係唔敢睇，同一個畫面同一個反應我諗起九九年對拜仁我也是在床上跳來跳去...」

明星足球隊另一成員梁漢文都有睇直播。（梁漢文IG）

何猷君孖住韓國男團Got7香港成員Jackson（王嘉爾）一齊睇波。（何猷君微博）

韓國男團Got7香港成員Jackson（王嘉爾）孖住何猷君一齊睇波，清晨六點幾猷君發微博話：「贏啦！贏啦贏啦！激動！我愛你曼聯！謝謝兄弟們陪我度過這麼奇妙的晚上！」至於上個月先被曼聯官方委任為「曼聯紅魔使者」嘅鹿晗，鹿晗睇到曼聯奇蹟反勝躋身八強後，發文分享曼聯逆襲晉級消息，但因為配圖用咗《超人回来了》宋民國表情包（即相片P上語氣文字），引嚟大批網友炮轟鹿晗，話佢作為公眾人物唔應該發佈呢類惡搞內容，引發小風波相信佢自己都預料唔到。

鹿晗用咗呢張宋民國表情包發微博，意外引來網友圍攻，更一度登上熱搜榜。（鹿晗微博）

上個月鹿晗獲邀參觀曼聯訓練基地，以及與曼聯名宿白賴仁笠臣等一同觀看曼聯主場對白禮頓嘅賽事。（網上圖片）