G.E.M.委託律師與經理人解約：一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人

鄧紫棋G.E.M.剛剛正式委託其代表律師與經理人公司蜂鳥音樂正式解約,她在其Facebook指:「這輩子除了我爸爸,你們曾是我最信任的男人吧。可惜我們終於來到,一個句號。」、「這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態;一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓;包括幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通,希望和平解決事情……撫心自問,我真的盡力了。」

G.E.M.委託律師與其經理人解約。(Facebook圖片)

看G.E.M.的發文,她已經不是一次想解約,而是忍耐多時才有這個決定。

G.E.M. Facebook全文:

這輩子除了我爸爸,你們曾是我最信任的男人吧。

可惜我們終於來到,一個句號。

這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態;一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓;包括幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通,希望和平解決事情……撫心自問,我真的盡力了。

這三個月裡,我每天在跟律師溝通、來來回回在律師陪同下與公司商討、又試過找調解員進行調解、一次又一次降低我的底線、整個過程裡也一直在配合完成本來已接下的工作(除了其中一個公司在未獲得我事先同意而簽下的代言合約)。這一切的努力以及一次次的讓步,都是為了能低調、和平地解決事情。我甚至在一月底一度以為我們和解有望,所以我也終於唯一一次在微博上寫了關於巡演Part 2的事情。沒想到最終還是和解不了,而他們繼續漠視事情的嚴重性,繼續公佈新的場次。我很無奈,因為我真的不希望把事情鬧大。

律師曾多次建議我循法律途徑解決糾紛,當中我也有很生氣的時候,但一次次我還是選擇了再給一次機會,選擇再一次相信可能可以和平解決。時至今天,已經到達我能保護自己的最後關頭,我終於開始問自己,明天我就要出發去澳門進行演唱會彩排,難道我真的又是被這樣的壓力逼著我妥協嗎?

想起前幾天在飛機上看的電影《Green Book》。牙買加裔美國鋼琴家Don Shirley一直受到不公平的待遇。而最後在Birmingham的演出前,他更被禁止進入表演場地的白人專用餐廳。當時Don Shirley阻止Tony Lip用武力威脅餐廳老闆,他說:“'You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.” 但同時,他也“stood up for himself”,拒絕表演。這一幕很鼓勵到我。

思前想後,我有了決定。對於未來兩個月這八場已售票或已公佈的演唱會,我實在不想讓所有已經買票的歌迷失望,也不想影響到各地的主辦方,所以在蜂鳥音樂不主動提出取消演唱會的情況下,我還是會盡力完成這些演出。但是這裡我要鄭重申明我的立場以保護我的法律理據:我和蜂鳥音樂已經不存在藝人與經紀人的關係。而我願意完成與蜂鳥音樂的這最後八場演唱會,只是純粹希望減少任何有可能對其他人造成的影響。

冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步,是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。但無論如何,我知道這一次我真的要stand up for myself。我不希望最終要走上法庭,但如果這是唯一能尋找到公義的途徑,這一次我會勇敢面對,絕不退縮!

最後,我衷心感謝所有一直愛我支持我的人,是你們給了我勇氣與動力!謝謝!

G.E.M.睇嚟受唔少苦!(IG圖片)

+ 6 + 5 + 4

G.E.M.在2008年出道,一直都是蜂鳥音樂的藝人,過了11個年頭,這段關係終於曲終人散。