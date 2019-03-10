榮升第三任媽咪　何嘉莉剖腹誕下6磅9小公主：今次生B依然緊張！

Lillian臨生b之前仲狂食麥當勞。(ig圖片)

曾是英皇昔日小花的何嘉莉（Lillian）現在已經是一位潮媽，與前夫育有一子，與現任丈夫Gerald育有一女，而她倆的第二個愛情結晶品亦於日前（3月7日）順利出世了，Lillian榮升第三任媽咪！

Lillian今胎都是生囡囡，與前兩胎一樣是剖腹生產，囡囡重6磅9安士，英文名取名Raina。Lillian說：「Raina係拉丁名，代表皇后意思。雖然佢係屋企入面最細，但我哋會當佢好似女皇一樣，萬千寵愛。 」

佢生b之前仲同一對仔女做yoga。(ig圖片)

B女就是最好的禮物

她又謂雖然已生過兩胎，不過生今胎的時候依然好緊生，她的機師老公Gerald亦有陪住她入產房以及為B女剪臍帶。至於仔仔女女對於多了一個妹妹都表現得好興奮，好心急想見下妹妹。Lillian說：「阿仔見到BB好興奮，今次我冇代BB送禮物畀哥哥姐姐，之前二女Zoe出世就有代佢送禮物俾哥哥，但今次我就話將個BB送咗俾佢哋，就係最好嘅禮物，佢哋都不知幾開心。」

佢位小公主Raina出咗世喇。(ig圖片)

一齊睇下呢位幸福靚媽嘅靚相啦！