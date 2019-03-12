【前名李天縱】李松蔓搞印度風派對　許芷熒為好姊妹慶生無損心情

李松蔓日前在微博Post泳衣照，大派福利。（微博圖片）

剛剛度過32歲生日的無綫藝人李松蔓（Lena、前名李天縱），繼日前在微博Post了多張泳衣照大派福利之後，今日（12日）又在IG分享了與一班好姊妹慶生的照片。早前去完印度旅行的Lena，似乎對當地情有獨鍾，這次的生日Party也以印度風為主，一班好姊妹包括劉溫馨、白雲、阮兒、許芷熒（Whitney、前名許亦妮）都有出席。一眾靚女穿上印度傳統服飾，還大跳肚皮舞，展現優美舞姿！

李松蔓與一班好姊妹齊齊開Party慶祝生日，眾位靚女穿上印度傳統服飾，各具風情。（IG圖片）

生日快樂！（IG圖片）

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昨日（11日）在IG以二千字文反擊負面新聞的Whitney，也有出席Lena的生日Party。兩人同樣都是在2011年參選港姐而入行，Lena在IG Post了與Whitney過往的合照，並寫道：「2011到今年，我哋相識9年，每一年我嘅生日都有你。」可見兩人姊妹情深！而相中所見兩人都笑得很開心，看來Whitney心情完全未受影響，與一班好友一起為Lena慶祝生日！

Lena同Whitney因為參選港姐而認識，更成為好姊妹。（IG圖片）