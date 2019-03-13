【九江】蔡運華為舞台劇放棄做主播：我唔敢話畀屋企人知

蔡運華，如果有追開六合彩直播的朋友，相信對她不會陌生，她是馬會六合彩的第一主持，亦曾經擔任過馬會《賽後直擊》的主持。不過，其實她另一個身份是一名劇場演員，演出過多部舞台劇作品，入行十多年開始漸有名氣，現在香港藝術節的重頭舞台劇《九江》亦有份主演。但一路走來，其實也曾經內心掙扎，曾經有一份穩定的主播工作，卻因為內心的熱血而選擇了舞台劇，換來一整個月的以淚洗面。亦因為舞台劇的不穩定性，丈夫決定犧牲自己，完成她的夢想。

蔡運華在入踏入舞台劇之前，在中大新傳系畢業後曾經做過亞視的實習記者，更試過上鏡做天氣女郎，一直都是順風順水，不過她卻在這個時間選擇離開。

大家有冇見過蔡運華主持六合彩呢？（螢幕截圖）

突然轉行，試過做廣告公司的客戶主任，亦開始踏入舞台劇，放棄做記者，原因卻是她自己內心的驅使。「我覺得自己未必有做記者嘅使命感，我霸住呢個位冇意義，我相信有人會更適合呢個位，所以就走出嚟試吓其他嘢。其實我中學一直有玩話劇，但如果要用呢樣做終生職業，我未必會咁諗，因為我屋企都好傳統，屋企人對我期望就係大學畢業出嚟搵份穩定嘅工，加上我之前做交流團都得到咗啲機會，可以供我讀書教我做生意。但當每次有呢啲機會，行到人生交叉點，我就會更加知道自己想做咩，我發覺骨子裡對表演係有種熱愛，身體好誠實，其實屋企人好唔鍾意。2013年拎咗獎（香港藝術發展獎「藝術新秀獎」），屋企人當然好開心，終於做到啲成績，不過幾日之後，佢哋就問我係咪應該要搵份長工，因為完咗夢喇嘛。」蔡運華說。

蔡運華熱衷舞台，但家人卻不太支持。（林迅景攝）

走舞台劇的路，蔡運華除了考慮前途，亦面對父母壓力，亦要組織自己的家庭，為「錢」途擔憂，正常不過吧？但擔憂歸擔憂，「錢」途與夢想，她始終選擇了後者。當時其劇團即將舉行為期兩個月的學校巡演，恰巧亞視與now又合作推出24小時新聞台，她為錢而愁之際，把心一橫去面試。

「點解走咗又返翻嚟？」面試期間有人嘲諷的問。究竟要做一個兩個月巡迴？還是要一份看似前境無限的主播工？「我唔敢話畀屋企人知我有呢個決定。」那時所有人都認為，蔡運華當個主播不就好了？「大家都話我做咗好傻嘅決定，我成個月都以淚洗面。」某夜，now的24小時新聞台廣告就在Sogo刊出一個大大廣告牌，「我好記得，有晚我啱啱排完戲，衣衫襤褸咁經過，望到啲主播好靚，個名好大隻字，我企喺馬路望咗陣……但，嗰刻係開心嘅，呢種快樂係重要過其他嘢。」面對決擇，她堅定；面對迷惑，她微笑，這正是蔡運華的人生哲學。

蔡運華的兒子相當可愛，訪問過程一直乖乖地被媽媽抱住，十分乖巧。（林迅景攝）

做舞台劇，做過主播，現時也是六合彩的主持人，蔡運華對鏡頭或是人們的目光，無疑是習以為常，她笑言求學時期的經歷，正正讓自己面對觀眾時可放膽豁出去，「中學有去內地交流，又會做致辭，試過接待高官，喺人民大會堂香港廳代表學生見江澤民，久而久之會有好多經驗，呢啲都幾有趣。呢啲經驗亦都會令我對好多嘢有自己嘅諗法，出到嚟做嘢，有時要presentation或是對鏡頭，不知不覺可能會大膽咗。喺《九江》，我嘅角色一樣係大學生，表面好似一個普通大學生，但其實可能已經見過唔少世面，某程度上我以前嘅經歷同呢個角色都好似。」

蔡運華在當學生的時候，曾經以學生代表的身份，與江澤民交流。（受訪者提供）

提到《九江》這部舞台劇由電影《樹大招風》得獎編劇龍文康編寫，由李鎮洲執導兼出演，加上陳永泉及彭鎮南三大資深男演員配搭蔡運華主演，而她本身亦與其中兩名演員淵源甚深。「今場戲有兩個演員，一個陳永泉，一個李鎮洲，其實同我點解有做戲都好有淵源。大學嗰陣有玩話劇，嗰陣會搵啲街外教師做導戲，我又會八吓會唔會有劇團搵群眾演員，有時有錢，有時有車馬費。嗰陣我做咗一個戲，入面就係有陳永泉同李鎮洲，完咗個演出之後，阿泉就搵過我做一個中英劇團嘅戲，令我有機會為專業劇團演出，之後中英劇團一直有搵我工作。」

《九江》現在正於香港藝術節演出。（劇照）

《九江》這部劇聚焦黑社會文化, 劇名《九江》是為深水埗九江街，是這三個男人成長之地，也是傳說中專出江湖大佬的惡人谷。他們年少時或多或少與黑社會有些轇轕，卻走上不同的路。一個從事社團活動、一個當上警察、一個在報館工作。蔡運華飾演內地來港的硏究生迷戀香港文化，籌備以黑社會江湖為題目的文化硏究論文，進行口述歷史訪問。三個年約五十歲的烈佬，嘗試為這個小妮子道出他們昔日的江湖記憶，卻帶出一段令人意想不到的奇情故事。