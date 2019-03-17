張秀文被爆夜會尹子維撐枱腳：我睇報導先知佢有女朋友

張秀文（Sammi）昨晚（16/3）為《博愛歡樂傳萬家 2019》籌款活動擔任大會司儀，談到最近被指在酒吧夜會尹子維把酒談心，疑似介入男方與內地女星徐冬冬戀情一事，Sammi接受《香港01》訪問時澄清說：「我同尹子維係傾工作，其實大家都冇問大家嘅感情嘅事，藝人之間都好少會八掛對方嘅感情事。」

Sammi表示當晚兩人會面，只是傾工作事宜。（劉智源攝）

（你哋點樣認識？）「因為內地同香港都有合作嘅可能，咁所以因爲呢個關係大家就聯絡上。」（本身知唔知佢有女朋友？）「我都係睇報導先知道，而我又唔會私底下問佢而家嘅情況係點樣呀，我唔會問，總之傾返我哋自己之間要傾嘅工作上嘅嘢。」（怕唔怕人哋有誤會？）「始終我都會與佢保持距離，唔會有咩身體接觸咁，我諗佢哋之間自己會交代，冇理由我幫佢交代㗎，我覺得佢哋會處理好嘅。」

Sammi (左二) 最欣賞尹子維有理想又有學識。（劉智源攝）

（覺得尹子維個人點？）「覺得佢個人好Nice，雖然細細個睇佢電影，佢做好多反派嘅角色，但識咗佢真人之後，覺得佢個人有好多理想，亦都有好多邏輯上嘅嘢，原來佢好叻，連我都估唔到，我本身好欣賞有理想同埋有學識嘅人，佢確實係嘅。」（點解報導出咗街後要立即澄清自己單身？」「因為好多時候被問到回應時都會問到：『好似有緋聞男朋友喎？』，咁其實我都想從新一次宣布我係單身。」