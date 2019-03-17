游學修心痛女友曾樂彤被網絡欺凌　Man爆護花：希望佢打贏班hater

曾樂彤早前喺KKbox頒獎禮上疑似咪嘴而被網民攻擊。(ig圖片)

曾樂彤早前於KKbox頒獎禮上，因為疑似咪嘴演出而遭到網民圍剿，更要求她道歉和檢討，雖然曾樂彤事後有於ig澄清自己當晚並沒有咪嘴，但網民卻未有接受，且繼續留言攻擊她，令到她既沮喪又憤怒，還嬲到在ig story寫下：「咪NLM！」爆粗來發洩，令網民更加不滿。而去年與曾樂彤爆出戀情的游學修，就看不過眼女友慘遭網絡欺凌，至今仍未有公開戀情承認彼此男女朋友關係的他，終於公開認愛兼爆粗護花。游學修於今日 (17日) 凌晨，在facebook發長文為女友護航，還撃批評他女友的網民。

游學修man爆護花。(fb圖片)

全文大意是游學修強調女友並沒有咪嘴，他親眼見住女友為了表演而努力練歌跳舞，卻換來網民的惡意批評，很替女友不值。心痛女友的他亦曾經勸過女友：「嬲咪XX佢哋囉，理直氣壯怕咩！」激動得爆粗，又表示：「我希望佢打得贏你哋 (Hater)，我可以做嘅，就只有係你哋隊冧佢之前，繼續陪住佢，槍口對外站出來陪住喺女友身邊一齊打呢場仗。」他還引用電影《新喜劇之王》入面一句對白「她很努力，她會成功的」鼓勵女友。

兩人終於公開戀情。(fb圖片)

以下係游學修fb長文嘅全文內容，仲有佢同佢女友嘅靚相。