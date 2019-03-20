劉倬琦貼街招爆料控訴無綫前高層　坦承患有情緒病需服藥治療

劉倬琦早前被影到貼街招。(fb圖片)

現年44歲的藝人劉倬琦 (前藝名劉綽琪) 早前被雜誌影到她拿着四個大袋，在中上環鬧市、電車站、港鐵站外、甚至車廂內四圍貼街招。街招內容提及一名12年前自殺身亡的前無線中層，劉倬琦就為對方抱不平。她以陳公公暗指陳志雲，控訴對方只捧擦鞋人如崔建邦、唐詩詠、陳敏之等，又指陳志雲與何麗全聯手壓迫下屬，以權謀私，在一set五頁A4 size的街招上面，附有兩人的新聞圖片。而她就自稱是受害人，現時生命正受到威脅。

佢曾經效力TVB 12年。(FB圖片)

當日劉倬琦在街上不時扯煙，貼街招時又不顧儀態周街踎，即使走光了也不理會，完全無視自己是藝人的身份，行徑古怪，惹來不少途人注視。事後她後接受記者訪問期間，更要服食藥丸，她坦承自己患有情緒病的藥，需要接受治療用藥物控制病情，明顯她的精神和情緒都受到困擾，難免令人擔心。不過她就全盤否認自己曾貼過街招，反問記者是否因人有相似而認錯人，強調自己根本不認識陳志雲，並沒有跟對方合作過，叫記者不要挑起事端，又自言自己家住粉嶺，怎會走到中上環這麼遠。

劉倬琦公開控訴陳志雲、何麗全以權謀私。

劉倬琦是97年與佘詩曼同屆選美的落選港姐，98年加入無綫效力12年後轉投亞視，於10年前淡出香港娛樂圈移居美國兼進軍荷李活。她去年正式回流香港重新發展演藝事業，並透露自己2015年嫁給的外籍丈夫於婚後兩年因淋巴癌病逝。何麗全昨日回應有關報道時就表示不知情，認為不是事實不應該回應，總之自己沒有做過，公道自在人心，TVB亦不是一個可以以權謀私的地方。他早前亦有跟劉倬琦見過面傾談合作，不過現時未有合適的工作。

佢承認自己患有情緒病。(FB圖片)

以下係劉倬琦昔日嘅靚相，同埋佢嘅近照。