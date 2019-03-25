【流行經典50年】召喚陸家俊成功　重現《龍珠二世》被禁版本

近年嘅《流行經典50年》不時都有驚喜俾到觀眾，就好似最新一集以兒歌為主題，除有當年因電子寵物大熱應運而生嘅《蒙羅麗莎的小雞雞》、袁鳳瑛版本《仙樂處處飄》、譚偉權版本《閃電傳真機》之外，全集最令人熱血沸騰嘅相信都一定係《龍珠二世》。

陸家俊為咗《流行經典50年》特意喪減80磅。

講到龍珠，唔少70、80後都應該一定會聽過「撒亞人生於這個地方，稱呼叫悟空」呢句主題曲歌詞 ，而前年張崇基、張崇德就曾在《流行經典50年 唱爆周末》重現經典，咁昨晚大家聽到嘅《龍珠二世》又係什麼一回事呢？而主唱嘅陸家俊又是誰呢？先講講陸家俊吧，軟硬天師歌曲《廣播道Fans殺人事件》中，歌詞提及「嘩！陸家俊我哋支持你。」嘅陸家俊，90年參加華星新秀歌唱比賽奪得亞軍，之後推出過三張專輯，喺93年因拍攝MV時喺貨櫃跌落地而受傷，之後陸家俊開始淡出娛樂圈並到美國進修音樂，同時幫屋企人打理金融業生意，到近年喺朋友介紹下，開始以「DJ DRAGONBALL」之名打碟。

《龍珠二世》由因葵填詞，有傳當年因歌詞含有「反六四」成份而遭到禁播。

星途短暫嘅陸家俊，曾喺91年唱過《龍珠Z－撒亞人篇》粵語版主題曲，之不過點解唔及「撒亞人生於這個地方，稱呼叫悟空」入腦呢？有傳當年呢首《龍珠》主題曲，因歌詞含有「自由」、「滴血」、「子彈」敏感字眼而遭到禁播，而歌曲亦未曾收錄於任何一張專輯之中。到93年，TVB播出《龍珠二世》時，主題曲已經換上張崇基、張崇德主唱，而所有敏感字眼亦已消失。自前年張崇基、張崇德前年於節目重現經典後，唔少網民都對陸家俊版本更感興趣，最終更召喚成功，以原唱身份喺《流行經典50年》登場，而不少網友睇到呢首疑似禁歌重見天日都相當興奮同感動，不過究竟當年係咪因為歌詞敏感而被禁呢？就不得而知喇。

《龍珠》絕對係唔少80後嘅回憶。

陸家俊版本嘅《龍珠二世》歌詞如下，大家又覺得有無政治成份呢？

以熱誠堆積這個地方

不需要停手

從未害怕後退

不想編織一串藉口

你若然能一起與我並肩

多一個朋友

前路自會覓到璀璨到日後

天是否想我暫時去靜候

來救地球 救地球

才有自由 有自由 永不休

那天到千秋

願世界上沒有一分鐘戰鬥

彼此不會再擔憂

那天到永久

願世界上沒有卑污的佔有

然後在那裏也會有自由

有敵人攻擊這個地方

請給予援手

無論流汗滴血

子彈終於給我沒收

我但求尋找到愛與幸福

不需要逃走

明日是個萬眾歡笑宇宙

