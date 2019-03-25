謝霆鋒係商業奇才？　自認似小強：仆低會用埋手指甲將自己拉上去

謝霆鋒曾在節目中整雞蛋仔，但結果「又軟又淋」，被網民耿笑。

謝霆鋒早前以「鋒味」創辦人身份接受無綫財經台節目《「錢」進新世代》訪問，節目中，謝霆鋒除分享多年來嘅投資心得之外，提到曾在節目整嘅雞蛋仔「腍過毛巾」時，佢就笑笑口咁話「雞蛋仔我識整，我就開咗連鎖店啦！」他說2014年與陳奕迅等好友在維園率領三千多名市民一齊整雞蛋仔呢個舉動，完全係為咗推廣香港風味，而做咗呢個動作後，又確係喺世界各地多咗好多雞蛋仔店鋪出現，謝霆鋒最後仲話：「如果唔係有呢啲嘢講，邊叫marketing？」

佢解釋整雞蛋仔係為咗推動香港風味，唔係真係想教人整雞蛋仔。

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節目中，謝霆鋒提到當初拍飲食節目時，本身無諗過做到大陣仗，對於經常被質疑唔識煮嘢食，他花了不少時間去研究，又指自己可能係唯一一個「有米芝蓮榮譽而未開餐廳嘅人」。對於今年1月被消委會點名提到自家品牌的曲奇被指含有致癌物，他直指成件事「好唔公平」，因為報告未有列明要食幾多先會致癌，報導出街後帶來嘅連鎖效應影響十分大，他希望將來可以有一個統一又清晰的食物安全機制，令香港人或全國人食到的食物都有一個數據去作出結論。



謝霆鋒話16歲入行去搵第一塊錢，都係希望幫補屋企。

除了飲食業之外，謝霆鋒又提到22歲時候成立嘅特效公司「PO朝霆」是因為想推進電影、廣告嘅前期工作，而成立嘅資金全部都係自己血汗錢。「我由19歲開始，拍戲嘅酬勞全部都係投資喺地產，因為其他嘢唔識 我只係覺得磚頭唔會走。」成立公司前，謝霆鋒已計過度過大概會有咩project，加上認識不少朋友，「所以應該唔係咁傻（指巨額投資）」，之不過，當時謝霆鋒事業處於搏殺期，主持人認為要做到兩者兼顧有一定難度，佢就好認真咁話：「從來我都覺得只要你真係想，而嗰個想係好想，唔係自己呃自己嘅想，你一定搞得掂， 一定有方法，我相信係等價交換。雖然係難 但如果我唔係做緊演藝事業，又未必可以填到公司嘅生意額。」謝霆鋒透露特效公司曾因拍攝由模擬制式轉成數碼制式，令公司所有置備如同「廢物」一樣，要以兩折出售。



謝霆鋒成立特效公司，因為有感香港當年喺呢方面非常落後，為咗令自己嘅作品更靚，所以投資七位數開公司。

主持人問到「星二代」一詞對謝霆鋒來說，會否是一個負擔，令他付出比別人更多才得到應同。「我由16歲被喝倒采到20歲先有掌聲，但做人就係睇你捱唔捱得過，可能我已經係慣左，永遠仆倒時會用埋手指甲將自己拉返上去，自己係被人打就算點都應該可以『懶』返起身。」他又笑言自己係小強，生存能力十分強，由16歲已經開始賺錢，到20歲已有能力供妹妹讀書兼支持到屋企嘅經濟。「我啲跑車全部都係二手、三手，唯一全新嗰架係老闆送，但係有無必要講出來？」

