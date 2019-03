謝霆鋒受邀於Google全英文演講　同Lady Gaga林書豪睇齊

謝霆鋒除咗係歌手、演員,近年再身兼老闆同廚師等身份,早前佢受邀出席Google香港「Talks at Google」演講。「Talks at Google」邀請社會各界嘅傑出人士到各地Google辦公室作分享,包括藝術家、作家、運動員、傑出名人等,美國天后Lady Gaga、NBA華裔球星林書豪亦曾為「Talks at Google」講者。霆鋒當日同大家分享佢嘅演藝及創業之路,而佢仲係首位受邀於「Talks at Google」演講嘅香港藝人。