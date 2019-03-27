謝霆鋒受邀於Google全英文演講　同Lady Gaga林書豪睇齊

謝霆鋒除咗係歌手、演員，近年再身兼老闆同廚師等身份，早前佢受邀出席Google香港「Talks at Google」演講。「Talks at Google」邀請社會各界嘅傑出人士到各地Google辦公室作分享，包括藝術家、作家、運動員、傑出名人等，美國天后Lady Gaga、NBA華裔球星林書豪亦曾為「Talks at Google」講者。霆鋒當日同大家分享佢嘅演藝及創業之路，而佢仲係首位受邀於「Talks at Google」演講嘅香港藝人。

平時衣著打扮相當率性嘅霆鋒，呢日演講打返條呔著皮鞋，但堅持襯牛仔褲。

今次分享於台北、北京、上海、新加坡等Google辦公室同步直播。喺一個鐘嘅演講入面，霆鋒全程以流利英文對答。講到佢多重身份，點樣可以咁專注做每一樣嘢？霆鋒就話：「我喺廚房學到嘅一樣嘢，就係time management！」佢以烹飪比喻：「當你要為兩個人或四個人去煮兩道菜，係好容易，八個人，都可以，但要為十個人煮八道菜，而上菜嘅時候仲要熱嘅，特別係中國菜，就唔係咁容易。我係一個好八卦嘅人，我對好多嘢都好好奇，我會成日問點解？點樣？當我一開始專注一樣嘢嘅時候，我會鍥而不捨去鑽研，唔會被難題令我卻步，呢個係我嘅性格。」

難得霆鋒親臨OFFICE演講，過百職員都爭相合照。

之後主持提到佢上一隻廣東碟2005年推出、國語碟亦已經係十年前嘅事，霆鋒搞笑地做出一個驚訝表情，仲反問主持：「真係㗎？」全場即刻大笑。主持繼續話見到佢呢一年有出歌，又為頒獎禮擔任嘉賓又做國內節目《中國好聲音》導師，嚟緊係咪喺音樂上有啲計劃？霆鋒話真係冇特別去計劃，係順其自然，「做唔同範疇嘅嘢有唔同好處，譬如有時股票會好過做房地產；有時做音樂會好過做電影。永遠唔會做一樣嘢係最好，如果個潮流好似浪，你捉到就會喺最高嘅位置。2014年我做第一季《鋒味》，成為內地最大型嘅飲食節目，而家我哋做到第五季。因為捉到呢個浪，而家節目行得好穩定，我就有多啲嘅時間去做音樂。」

早前霆鋒於戶外演出全場HIGH 爆，佢表示自己嚟緊都希望再喺香港舉行演唱會，但物色場地仍是一大難題。

霆鋒話而家未必再做大碟，但透露籌備緊演唱會：「而家個個都係做演唱會㗎啦，哈哈。我哋係需要大啲嘅場地，不過仲未搵到地方。」最後，問到有乜嘢keywords去形容自己嘅性格同成功嘅人生，霆鋒就話：「Creativity、Synergy、Resourcefulness，唔同嘅keywords可以用喺唔同嘅階段，不過如果我係貪心啲，我覺得每一個字都係我嘅keyword。」