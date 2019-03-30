柯受良仔仔柯有倫與索爆老婆在港擺婚宴：多謝太太接受不完美的我

已故藝人柯受良兒子柯有倫 (Alan) 昨日與他太太Donna (29日) 在香港淺水灣補擺婚宴，他與太太於去年11月已經註冊結婚，今次特地宴請一眾親朋好友分享喜悅。由於柯受良生前相識滿天下，在圈中廣交良朋，當中有不少更是睇住Alan長大，婚宴當晚就有多位演藝界紅星到場恭喜和祝福一對新人，包括張學友、任賢齊、苗僑偉與太太戚美珍、曾志偉及兒子曾國祥、女兒曾寶儀、陳小春與太太應采兒、陳可辛與太太吳君如、劉偉強以及吳宗憲等。

柯有倫尋日同老婆喺香港補擺婚宴。(視覺中國)

Alan與太太Donna講述他們的相識經過，兩人在中學時期於新加坡同讀一間國際學校而認識，當時Alan只當Donna是普通學妹，之後各自到其他地方升學。直至多年後兩人再次相遇，兩人便開始約會，Alan坦言首次約會已對Donna很有好感，但Donna卻直言當時感覺奇怪。Alan又表示全靠一位重要人物令他與Donna走在一起。一對新人又互相數對方的三個優點，Alan大讚太太是他生命中遇過最善良的女生，也是第一個走進他內心，讓他安定下來的人，又笑言是因為自己喜歡學妹。至於新娘Donna就讚老公善良，很上進努力工作和很孝順。

好多演藝界紅星出席佢個婚宴。(視覺中國)

Alan冧爆發表愛的宣言對太太說：「謝謝老婆接受不完美的我，也謝謝她讓我找到存在的理由！」他還多謝在天上的爸爸：「感恩我的父親，把我們帶到這個世界上，我爸爸是最棒的，我們全家人都很想念你、都很愛你，也相信你都看到我們平安。」場面感人。

以下係Alan同佢太太婚宴現場嘅靚相。