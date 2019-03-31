【張國榮逝世16周年】前突發記者揭謎底　一個報案電話保哥哥尊嚴

這一生 也在進取 這分鐘 卻掛念誰 我會說 是唯獨你 不可失去 好風光 似幻似虛 誰明人生樂趣 我會說 為情為愛 仍然是對 以上歌詞《追》是林夕為張國榮生前主演電影《金枝玉葉》創作歌曲，一代天皇巨星張國榮，不經不覺離世16年，下週一便是哥哥死忌，（4月1日），每年香港各地都會有悼念哥哥活動，雖然他離世十餘年，但他的作品依然感動人心。

張國榮死訊震驚全港娛樂圈及社會

2003年4月1日旁晚6點43分，天皇巨星張國榮從中環文華酒店24樓一躍而下，撞到二樓簷蓬再反彈墮地，倒卧干諾道中馬路旁，送抵醫院證實不治，結束短暫的一生。有指當日張國榮約了經理人陳淑芬到文華酒店見面，陳淑芬等了良久不見，於是致電給他，張國榮吩咐她到酒店門外等候，突然她聽到巨響「嘭」一聲，見到張國榮倒卧地上，大驚之下立即衝入酒店通知酒店保安報警，同時間要好好保護哥哥尊嚴，避免給傳媒拍下照片，結果陳淑芬成功處理，沒有一間傳媒拍到哥哥遺容。

張國榮當年自殺死生亡，震驚娛樂圈而以及整個香港社會。(網上圖片)

一個報案電話 暪騙全港記者

前突發記者爆料全因一個報案電話，得以保護到哥哥的尊嚴，避免傳媒拍下第一時間圖片：「2003年當時正值沙士肆虐本港，各區出現疫症，記者疲於奔命採訪，人手短缺。案發時，聽到白車台開Call話有人暈到文華酒店門外，咁嘅情況我哋慣常做法係會留意住白車台最新情況，同時警方又冇開Call叫警員去做，只係當一般病人唔舒服叫白車Case，咁所以前線記者係唔會去睇。後來聽到白車報到場之後冇耐，就彈咗一句上電台話：『5分鐘急送留位，空中飛人』，報館上頭聽到『空中飛人』5分鐘留位大驚，因爲涉及酒店，就立即調派就近醫院嘅同事，利用短短5分鐘時間，飛車到達醫院影傷者被抬落白車送院𠴱張相。其實如果唔係報案人話有人暈咗係酒店路邊，話暈咗係酒店內，前線記者都一定會去睇更何況「空中飛人」，假如報案人有心怕被傳媒影到，呢個做法非常聰明。」

當時有人報案話有人暈倒在文華酒店路邊，暪騙了全港記者。（《火速救兵》電視畫面）

突發記者收到突發消息，便會與警方及消防救護車爭分奪秒率先趕赴現場採訪。（香港警務處宣傳片畫面）

突發記者配備截聽警方通訊器材

當時正值紙媒行業競爭激烈的年代，各大報社為求搶先得到獨家新聞圖片，大量招聘人手，每名出勤突發記者配備一部電單車，器材包括有相機（長短鏡）、對講機、截聽警方及消防救護車通訊器材（稱999機）。當駐守當區前線突發記者截聽到警方報案中心突發事件時，便要與警方及消防救護車爭分奪秒率先趕赴現場，拍攝第一時間的震撼圖片為目標，因為越早到場的新聞圖片感染力越強，所以很多時候突發記者都會早過警方及消防救護車到達現場。不過警方在2004年尾，將指揮系統數碼化後，傳媒只能夠透過政府新聞處發放最新消息，此舉有可能延誤傳媒報導消息，削弱公眾知情權。

突發記者以往用「999機」，截聽警方及消防通訊，2004年後相關部門全面改用數碼化通訊系統，記者不能再截聽。（網上圖片）

張國榮離世16年（4月1日），香港各地每年歌迷都會為哥哥舉行悼念活動。（網上圖片）

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