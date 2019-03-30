【晚吹】保安員係絕世筍工：歡樂輕鬆又愉快　兼職好搵過正職

ViuTV節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》請來4位保安／物業管理員大爆行業內幕，四位嘉賓嘅入行原因都不約而同係因為「覺得好舒適」，而其中一位更表示當然係諗住做part，但發現收入原來比full time更多，至於另一位嘉賓，就話當初有朋友以「歡樂 、輕鬆愉快」去介紹呢份荀工，日薪9百。「之後去做豪宅 ，自己學歷又唔係高，但識幾句英文，解決到難題就會好鬼錫你，新年利是少不了，外國人500元起跳，初一比完初三又比，雙糧不是夢，再讀埋個物業管理的文憑，月薪3萬起跳，絕對係同消防、警察睇齊。」如此絕世好工，難怪愈多愈多年輕人加入。

其中一位嘉賓話細細個已經想做保安，原因係覺得好舒適。

節目中，談及公司指時引，其中一名嘉賓表示：「多過100美金嘅禮物唔可以收，要落簿再由上級審核。」另一名嘉賓就話，曾經因為有住客屋企有蛇，佢負責搵漁濃署處理，而之後該住客就送上Coach銀包作為謝禮。「其實都過100美金，所以我唔敢出聲」不過，原來保安公司都有一條嘅終極指引就係－推卸責任。例如係當有收數公司職員要上樓時，通常唔願意登記，而係呢個時候，保安員雖然口口聲聲話「唔好」，但就唔會加以阻止。



除見過靈異事件之外，亦有嘉實喺巡樓簽簿時，見過有男女喺後樓梯「激戰」。

身為主持嘅余迪偉問到做四位嘉賓有咩辛苦經歷時，全場即時靜晒，換言之，保安員呢份工真係一啲都唔辛苦。諗咗好耐，其中一位嘉賓就話試過收到住戶投訴屋企門口有糞便，同佢到達現場時，上級叫呢個保安形容下埋屎：「因為如果係動物類便，就要扣分，如果係人嘅類便，就考慮到可能係有精神病或者收數，要報警。」由於分辨唔到呢堆糞便到底係出至人定動物，最後係要呢位保安撥開嚟研究，結果證實係由人類排出，所以要報警處理。

原來物業管理員係一份荀工。

講到報警，另一位嘉賓就話曾經有同事巡樓時聞到惡臭，於是報警，而喺等候警察到場期間。「有個著黑色背心、 紅邊拖鞋好肥嘅先生，同我講『三樓好臭，快啲搵人睇睇』，後來我帶警察上三樓單位，八卦望下，見到有人伏在地上，雖然已經腐爛，但就好清楚見到佢係著黑色背心、紅邊拖鞋嘅肥佬，同啱啱嗰位先生係一樣……」雖然聽落好靈異，但呢位嘉賓就話當作係一個巧合。

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