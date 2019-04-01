MIKI楊愛瑾坐月不忘為大仔Luken慶生　汽球佈置夢幻生日會

老人家最愛嘅一句說話「有仔襯嫩生」，最好當然係三年抱兩啦﹗Miki楊愛瑾成功達標仲要湊成一個好字，大仔Luken細女Emma組成四口之家。外人睇落好幸福，但要平衡仔女之間感受，令佢地相親相愛唔好呷醋，其實一啲都唔容易。

Miki大仔Luken眨下眼已經兩歲啦。（楊愛瑾IG）

上年Luken一歲生日，佢地一家三口到戶外遊玩。（楊愛瑾IG）

3月30號係Luken兩歲生日，去年Miki同老公為囝囝舉行生日派對，又到郊外草地奔跑非常開心。但今年Miki因為3月中剛誕下囡囡Emma正在坐月，唔方便外出，不過佢都無側側膊，精心將屋企佈置得非常有氣氛，幫囝囝慶祝2歲生日﹗

壽星仔Luken企喺汽球佈置前留影。（楊愛瑾IG）

Miki仲訂咗幾個印有囝囝個樣嘅透明汽球。（楊愛瑾IG）

Miki上載幾張家居照，見到佢喺屋企set起一個巨型汽球拱門，仲準備咗一個兩層高翻糖摩天輪蛋糕及一堆精緻小食，仲有印上囝囝個樣嘅汽球，留言話：「Luken兩歲喇！坐月唔出得街既關係，喺屋企搞左個派對比Luken，希望喺我能力範圍之內比到美好既回憶佢（雖然佢好大機會唔記得）！Happy birthday LUKEN﹗」壽星仔Luken笑得非常燦爛睇嚟非常滿意。仲有一張母子合照，見到坐緊月嘅Miki乖乖地著上長袖家居服，氣息仲相當唔錯添。

靚媽Miki幾近素顏上陣，氣息紅潤一啲都唔似剛生完BB坐緊月呀﹗（楊愛瑾IG）