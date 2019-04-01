無綫真係香港人電視台　晨早到晚都有靚女主持同你打打氣　　

一起身就可以睇到《香港早晨》梁凱寧。

大台節目雖然經常被指欠缺新意，但其實喺乏味之中嘅節目表當中，暗藏不少「高質」。講緊嘅係一眾嘅節目主持人，先講《香港早晨》，單係一個梁凱寧 (Maggie) 嘅甜美笑容，加上玲瓏浮凸的身材，火速被網民追捧成為新一代的索爆小花，有佢同大家講一聲「早晨」，絕對係最有效嘅morning call。

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彭慧中為《流行都市》增添唔少色彩。

去到中午時份，《流行都市》（《都市閒情》前身），有「咪神港姐」之稱嘅彭慧中(Phoebe) 出現，試過喺節目中試婚紗、又試過小背心上陣教大家做做運動，就算再飯氣攻心都唔使怕。



+ 6 + 5 + 4

何依婷成公司力捧對象，怕且好快會脫離《《Think Big 天地》。

鏡頭一轉，去到4點50分，雖然係小朋友黃金時間，但《Think Big 天地》有何依婷、伍樂怡同邱晴，一齊同佢哋「粵語猜猜猜」同「三年N班實驗室」，其實都幾歡樂。去年何依婷曾在節目中以學生妹look上陣，既pure又true，令24歲嘅佢即時被封女神。被公司力捧嘅佢，除《Think Big 天地》外，亦被公司安排入組《學是學非》以及拍攝新劇《機場特警》，上位在望。

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睇完《東張西望》，觀眾眼睛終於可以休息。

去到7時30分，有星期一播到星期日嘅《東張西望》，大家最想見到嘅外景主持人，一定非C Cup女神林泳淘（Wingto）莫屬！如果有埋好姊妹利穎怡（Joan）就更加完美。話說林泳淘去年不時喺節目中以小背心亮相，搞到大家眼睛很忙，但並因而令節目收視上升，佢當然有解釋係因為「夏天出外景好熱㗎」。夏天就快又嚟，又係時候坐等林泳淘嘅小背心造型。

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