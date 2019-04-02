《尹食堂》製作人搵錢多過社長　韓國「綜藝之神」羅PD年薪嚇死人

有睇開韓國綜藝節目《新西遊記》、《花樣》系列、《一日三餐》的話，相信都唔會對羅PD(羅暎錫)呢個名字感到陌生。素有「韓國綜藝之神」、「王版PD」之稱嘅佢喺拍攝節目時絕不手軟，而近年更衝出亞洲，先後去到西班牙拍攝《尹食堂2》以及《西班牙寄宿》。

羅PD去年被指與鄭有美發展婚外情，引起網民嘩然。

由於屢創佳績，故唔少人都十分好奇羅PD年薪係幾多，曾經有傳係多達30億韓圜左右（約2千萬港元）。多得韓國近日修訂資本公示法，規定上市企業要公開5名年薪超過5億韓圜嘅職員，令羅PD嘅年薪全面曝光。而據資料顯示，任職tvN的羅PD年薪，包括花紅、獎金，比所屬集團CJ嘅會長同副會長更為高，果然係能力多金！

《尹食堂2》去到西班牙取景，雖然製作費極高，但播出時收視屢創tvN新高，羅PD功不可沒。

入行18年嘅羅PD，2013年由KBS跳槽到CJ集團旗下嘅收視電視台tvN，之後由佢操刀嘅《新西遊記》、《花樣》系列等節目都大受歡迎。據電視台提交嘅資料，羅PD月薪約為2億，但由於節目《尹食堂2》、《新西遊記》等收視獎金，令佢去年收入曝增至40億7600萬韓圜（約2,800萬港元），成為CJ E&M第二高收入嘅打工仔，而收入第三高嘅申元浩PD，去年因其作品《監獄手記》大收，令佢有一筆可觀嘅收視獎金，總報酬爲27.46億韓圜（約1,900萬港元）。至身為CJ集團執行長嘅李在賢，以及副會長李美京，由於收入約為27億，所以只係排第四、五。

羅PD去年《新西遊記》時，安排男團Block B嘅P.O以新成員加入，節目播出後，令P.O即時知名度以及人氣急升。

羅PD不時都會喺自己嘅節目出鏡，拍攝《姜食堂》時，由於唔夠人手，於是佢落場幫手洗碗，而該集收視更高收8%！