吳磊命名蠟像「磊好啊」　分享多年同前輩合作得著：對表演的態度

內地小鮮肉吳磊今日（3日）在香港杜莎夫人蠟像館為自己的第二尊蠟像揭幕，身穿白色襯衣、黑色西裝，外搭卡其風衣亮相的吳磊，一出場便用廣東話想大家打招呼，令在場粉絲尖叫聲連連。

吳磊是香港杜莎夫人蠟像館入駐年齡最小的內地藝人，更與該館「同齡」，令他也覺得很榮幸。在17歲時，他把「自己」留在這裡，時隔兩年，19歲的吳磊再次來到蠟像館，見到曾經的「自己」，他也感到非常驚喜，直言「很像、很酷、好帥」，非常滿意。「我剛剛從那個拐角第一次見到我蠟像的時候，我整個人都傻掉了，其實我自己都不知道我長什麼樣，連看鏡子都只是一個平面，（蠟像）還挺帥的，第一眼還是嚇到我了，說實話。」

蠟像的造型由吳磊親自設計，單手插袋的姿勢相當chok，原來這個pose「大有來頭」：「這個姿勢是跟粉絲之間的一個小默契。他們在機場看到我經常把手放在口袋裡，就說『磊磊把手手拿出來』。我覺得這個姿勢挺有意思，所以量身時就定下來了。」（陳志嵐攝）

其實在量身的過程中，吳磊的這個姿勢要保持6個小時，當中有一件事令他非常難忘：「因為會挑蠟像眼睛的瞳孔顏色，那個盒子一打開全是眼珠子，那一瞬間還是有嚇到。」同時，吳磊更為自己的蠟像命名「磊好啊」，他稱「磊」同「你」的粵語發音相似，與大家打招呼之餘，當中又飽含了自己的名字，所以非常有意義。

吳磊表示：「在量身上的尺寸的時候，其實還蠻辛苦的，因為要維持這個動作、這個表情一下午，然後會在臉上畫很多點去掃描，不過很有趣，是一種非常新鮮的體驗。」（陳志嵐攝）

吳磊3歲出道，在成長過程中，一舉一動都會被放大，觀眾對演技的要求也會越來越高，對此，他回應到：「這算是從小一直拍戲必不可少的壓力，但有壓力是好事，沒有壓力就沒有動力。」

近年吳磊參演過不少古裝劇集，所以他直言想接拍一些現代戲。（陳志嵐攝）

去年踏入北京電影學院的吳磊還是一名大學新生，最近都在一邊學習一邊拍戲，出道接近17年的他同不少資深演員都合作過，包括劉嘉玲、梁家輝、鄧超、孫儷、胡歌等，當中也獲益匪淺：「其實從前輩身上學到的最最重要的是對演員這個職業的態度，對表演的態度，這是我學到最受用的，因為每個人表演的方式都不一樣，前輩們演技都很好，那是我學不來的，有些東西需要自己去體驗，但是從他們身上我看到了他們對表演的熱愛，包括對演員這份職業的尊敬，所以一直以來我感覺累了，甚至有點堅持不下去了，我一想起前輩們的事跡，就覺得自己做的還遠遠不夠。」

吳磊從小同香港很多演員們一齊拍戲，自己備受前輩們照顧，所以特別多謝他們。（陳志嵐攝）

年少成名，當中冷暖自知，吳磊也分享了這其中的利與弊：「好處是我可以有更多機會吧，因為表演是我喜歡的事情，我可以好好沉浸在自己的事業裡；那有得必有失，可能會失去一些平時生活的一些時間，但我覺得演員也是我喜歡的事業，所以也還好。」

蠟像館中，吳磊說自己最愛「Iron Man」，要與之合照。（陳志嵐攝）