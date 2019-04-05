吳啟明為《觸及真心》作曲展音樂才華　低調努力作曲終獲韓仔欣賞

由李東旭和劉仁娜主演的人氣熱劇《觸及真心》早前迎來了大結局，由韓國女團gugudan成員HANA主唱的歌曲《Falling Down》壓軸登場，沒想到原來這首歌曲出自吳啟明阿哥吳啟明之手。早年棄影從商的吳啟明，上月在一個晚宴上自彈自唱，大展歌喉，贏盡掌聲！今次為韓劇作歌，再次展現音樂才華，令大家留意到吳啟明在音樂方面都有一定造詣。

韓劇《觸及真心》日前播出大結局，壓軸歌曲《Falling Down》正是吳啟明的作品。（影片截圖）

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其實吳啟明一向都有彈琴及作曲，但苦於創作的歌曲找不到人填詞，直至被一位韓國娛樂公司製作人看中，買下他的作品，這次更獲邀為韓劇《觸及真心》作曲，而他最後就只花了一天時間寫下這首壓軸歌曲，一證自己實力。韓國娛樂圈競爭激烈，吳啟明這次獲邀為韓劇作曲，絕對是機會難得，歌曲一出更大受韓迷歡迎！

新歌《Falling Down》由韓國女團gugudan成員HANA主唱。（視覺中國）

吳啟明曾在經典劇集《大時代》中飾演丁旺蟹，令觀眾留下深刻印象。（網上圖片）

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現年55歲的吳啟明，是吳啟華的哥哥，兩人相貌相似，但就性格各異。吳啟明在1987年由無綫藝員訓練班畢業後加入TVB，但事業發展未算順利，多數飾演反派，當中最為人熟悉的是在經典劇集《大時代》中，飾演「三蟹」之一的「丁旺蟹」。1995年拍完電影《狼吻夜驚魂》後毅然離開娛樂圈，在幕前銷聲匿跡。他先後做過投資顧問及保險經紀，有傳他曾因炒股致欠債過千萬，又試過在街頭被人伏擊，關於他的傳聞滿天飛，直至去年「丁家四蟹」重聚才驚喜現身，再次引來網民熱烈討論。

去年丁家四蟹重聚，四人在吳啟明開的餐廳食飯。（Facebook圖片）

丁家父子重聚，這個畫面相當難得。（視覺中國）

當晚四人在吳啟明開設的餐廳飯敍，也是他們相隔20多年再度聚首。近年潛心鑽研廚藝的吳啟明，曾跟隨不少名廚學藝，成為隱世廚神。去年他正式進軍飲食業，投資300萬元在中環開餐廳，又分別在河南及廣西開分店，一心一意打理生意，不少圈中好友包括林文龍、郭可盈、苗僑偉等都有去捧場。而吳啟明亦曾透露無意重返幕前，享受低調生活。

林文龍都有專誠去捧場！（微博圖片）