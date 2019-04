無綫舉行的《2019國際中華小姐競選》雖然已經圓滿落幕了一段日子,不過有不少佳麗至今依然令人留下深刻的印象,當中包括亞軍的王慧媛 (Stephanie),以及季軍的吳雅珠 (Gina) ,這兩位佳麗同樣屬於樣靚身材正的一族,相當有人氣,而她們更會不時於ig post一些性感靚相同大家開心share。日前Gina就為閨蜜慶祝生日,一班好姊妹齊齊dress up變成惹火尤物參加生日派對,她還留言表示:「She said dressy so we go all in tonight lol」真係畀足面壽星女。

Gina佢哋個個都一副戰鬥格上陣。(ig圖片)

一齊睇下Gina今次參加好友生日派對嘅性感靚相,以及佢之前post喺ig嘅索爆靚相啦。