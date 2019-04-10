吳浩康新歌唱出黑暗情史　貝依霖首任MV女主角「性感」演出

早前泳兒登上TVB節目《流行經典50年》，被網友大讚兼力推，其實當晚同佢合唱《我的回憶不是我的》嘅吳浩康（Deep）一樣有超水準演出﹗最近佢推出新歌《天下烏鴉》。Deep話呢首歌有別於以往曲風，對歌詞亦特別有共鳴：「每個人嘅過去，多多少少都做過錯事。我自己嘅內心世界都會因為一啲自己過往處理得唔好嘅嘢而慚愧、內疚、自責。呢隻歌係我一個釋懷，無論係點，過咗去都唔需要再停留喺嗰個情緒，應該俾自己喺個教訓裏面學識咗繼續向前行。」

eep話呢首歌有別於以往曲風：「過往我嘅歌會大上大落激動啲，呢一隻唔會有太激奮嘅情緒。」

作曲嘅藍奕邦認為世界上真正完美嘅人寥寥可數：「當我哋唔完美或者有缺陷嘅時候，又點可以指責或批判別人呢？」他說由Deep以代言人身分演繹呢首歌，有絕對感染力：「我覺得佢可以駕馭到好多現今市面上嘅男歌手未必可以handle到或者敢handle嘅題材，我對佢嘅唱功、唱歌嘅感染力從來都冇懷疑過。」藍奕邦透露同Deep早於入行前已經認識，但一直到今次先才正式合作：「因為大家經歷過好多事，表達嘅意見先會有足夠說服力，先會有一首像《天下烏鴉》嘅歌出現。」

貝依霖首次做mv女主角，對於要衣著密實地演繹性感感覺，對佢嚟講係好大挑戰。

MV男女主角分別搵來「澤女郎」貝依霖（Chantale）同李天翔，李天翔笑言自己係聽Deep嘅歌大：「今次係一個神經質嘅角色，我覺得幾好玩，因為好少MV入面有啲咁嘅人物性格出現。」Chantale則係首次做MV女主角，而且有唔少「性感」演出：「其實我覺得有啲難，點樣去演性感嘅眼神？因為平時都係靠『露』去演繹，但係今次嘅衣着相對嚟講係遮得比較多，真係要靠內心去演譯，好有挑戰性。」Deep就話今次拍攝刻意唔去揣摩咁多，「而家發現有陣時演戲，過多嘅揣摩反而演唔番出嚟。所以我而家都直接啲，導演想咁去做、個構圖係咁樣，我去feel。逐個鏡頭去聽導演指示去做，反而冇諗太多。」

李天翔明明大過Deep七年，但佢笑言自己都係聽對方嘅歌長大。