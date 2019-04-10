何嘉莉細女Raina滿月　網友驚嘆一個月修身成功腹部平坦

呢兩年一大堆女星排住隊生星B，網友都驚嘆到底真係同遮唔同柄，定係佢哋基因異於常人，陀B時肥B唔肥媽，生完之後又可以極速修身。Lillian何嘉莉上個月剛誕下第3胎，囡囡Raina話咁快滿月，呢日Lillian上載抱住囡囡嘅相，網友驚覺生產後短短一個月，佢嘅腹部已經幾乎完全平坦，一啲都無生育過嘅痕跡，令人嘖嘖稱奇。

Lillian囡囡Raina上個月出世，第三次做媽媽成為五口之家。（何嘉莉IG）

抱住剛滿月嘅囡囡，Lillian一臉幸福，但大家嘅焦點都去晒佢平坦嘅小腹。（何嘉莉IG）

Lillian三胎都係剖腹生產，坐月期間飲食都以清淡為主，而且有傷口未埋口嘅情況下，亦唔可以太早開始運動修身。但眼見Lillian抱住Raina呢張相，著返產前嘅運動bra top及瑜珈褲，生產後短短一個月已經幾乎同產前一樣咁fit﹗如果唔係佢陀B時有SHOW出孕肚，真係以為佢個肚係特技化妝。

Lillian將臨盆前到最近產後，著上同一套運動衫嘅相整成拼圖，令人相當驚訝。（何嘉莉IG）

睇返上一胎Lillian都一樣Fit爆，剛坐完月就亮相公開活動。而呢一胎產後第7日見到佢只有少少肚，不過睇落只係同平常人嘅肚腩仔差唔多，去到第15日佢都有拍片同大家分享產後情況，Lillian話：「都無咗個肚咁滯啦，不過腹部肌肉同皮膚鬆弛咗好多，不過自己已經好滿意。更多就要靠之後做運動，因為生完之後有肌肉分離，都係要等坐完月先理，要傷口好返先因為仲會痛。」

左圖為產後7日，右圖為產後14日，Lillian所謂嘅未修身，應該比普通人都要來得瘦。（何嘉莉IG）

上一胎滿月後Lillian出席公開活動，雖然佢聲稱自己仲有雙下巴，但睇落已經完全修身。（何嘉莉IG）