鄭浩南唱廣東歌原來好得　「司徒浩南」歌聲同烏鴉張耀揚有得鬥

經典港產電影《古惑仔》系列入面，一眾演員包括鄭伊健、陳小春、謝天華、甚至飾演烏鴉一角的張耀等人除了演得之外，亦都唱得。而戲中另一位浩南，飾演司徙浩南的鄭浩南 (Mark) 也是唱得之人。近日就有一條Mark唱歌的視頻在網上翻hit，當時的他正出席友人女兒的百日宴並擔任表演嘉賓，壓軸出場獻唱。片中的他在台上大唱多首廣東歌的Medley，當中包括了《海闊天空》、《真的愛妳》、《喜歡你》以及《月半小夜曲》這四首金曲，大展歌喉，現場反應熱烈。

鄭浩南於《古惑仔》入面飾演司徒浩南。(youtube截圖)

現年54歲的他依然Keep得好好，相當有台型，絕對是個型佬。至於他的唱功好不好就見仁見智喇，但他唱得充滿個人風格，演出十分投入，也令人想起了烏鴉張耀揚當年唱《愛我別走》的一幕。其實Mark於1985年出道後，主力拍攝電視電影之餘，他還曾經當過歌手，更分別於1988年和89年推出過兩隻粵語大碟，作歌影視三棲發展，他亦不時登台演出，所以這次上台唱廣東歌Medley真係難唔到佢㗎。

佢大唱廣東金曲Medley。(微博截圖)

不禁令人諗起烏9張耀揚唱《愛我別走》。

以下就係Mark呢次唱廣東歌Medley嘅精華片段：

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不過大家好少聽到Mark公開唱歌，反而對他的電影演出，以及一身爆肌形象最有印象。他由21歲入行至今，一直勤於健身從未有鬆懈下來，故30多年來都能夠保持住大隻佬的無敵身形，他也有在微博分享他健身的照片。而他在《古惑仔》電影中爆晒肌與鄭伊健打擂台一幕更是令人印象深刻，他在該場戲中還說了一句經典對白：「銅鑼灣只可以有一個浩南！」電影迷一定會記得。

佢一身健碩嘅肌肉真係不得了。(youtube截圖)

大家一齊重溫返兩個浩南打擂台嘅經典場面，以及Mark嘅一身爆肌身材：