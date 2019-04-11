【多圖】李蘊IG晒12歲青澀舊照　分享仔女生活相吸近12萬Fans

李蘊現在有一仔一女，非常幸福。（IG圖片）

近年做全職媽媽的李蘊（Renee），已經甚少現身幕前，專心照顧一對仔女。其實當年Renee以12歲之齡，作為女子組合Cream成員之一出道，今日（11日）她在IG Post了幾張舊照，並留言：「哈哈，睇到琴日個post啲留言勾起好多回憶，原來咁多人係同我一齊成長。又有出活動又有睇Creamhouse又有睇我哋讀信，嗰時真係個個星期都收到幾十封信㗎，邊有而家咁方便IG FB隨時溝通到。今朝又有網友inbox send翻啲舊相比我，畀大家欣賞下12歲的小蘊蘊。」

當年的Renee十分可愛，現時已經做咗媽媽。（IG圖片）

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現年27歲的Renee在2016年與拍拖三年的內地金融才俊羅章冠結婚，同年5月誕下囡囡晞晞後，去年再誕下囝囝小新，三年抱兩，湊成一個「好」字。榮升媽媽之後，Renee全副心機都在一對仔女身上，不時帶他們去遊樂場、泳池玩，IG幾乎每張相都是和晞晞小新的甜蜜合照。雖然生完兩胎後的Renee身形圓潤了不少，但見她在每張相中都笑得這麼開心，就知道她現在有多麼幸福！

Renee不時在IG分享帶一對仔女遊玩的照片，雖然身形圓潤了不少，但這位媽媽每張相都笑得好開心。（IG圖片）

Renee的一對仔女十分可愛，囡囡眼大大似足媽咪。（IG圖片）