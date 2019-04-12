傅珮嘉入行20周年推新歌　談與老公磨合感受

今年是傅珮嘉(Maggie)入行二十周年，最近推出新歌《靜音模式》，日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪。Maggie說：「慶幸自己係一個歌手，開心將人生中嘅歲月俾咗唱歌同音樂，就算我生咗小朋友，都成日收到信件同Inbox Message，話我啲歌陪伴佢哋失戀又或者人生大事，好感恩我有能力可以陪伴大家。」

(左至右)主播許文軒(Edmond)及傅珮嘉(Maggie)。

新歌《靜音模式》歌詞所講的，是她這幾年與老公磨合的感受，Maggie說：「首歌係一齊大概七年八年，我發覺大家某啲習慣已經成為心中嘅疑問，我性格比較急進，所以我忍唔住同老公講要坐低正視下大家問題，講出我有啲咩所需，佢有啲咩考量，最後解決咗，成個過程好平靜，因為我老公從來都唔鬧交，所以有時會搞到我好似個傻婆咁發癲。」

傅珮嘉今年40歲，入行20年，已為人妻人母，對音樂仍充滿熱情。（IG圖片）

雖然歌詞很負面，但Maggie在專訪中表示人生中最幸運就係遇到她丈夫，自己亦因對方而改變了很多，她說：「佢好正面，影響我做每一樣嘢，連思維都唔同咗，依家我過咗40歲，覺得更加自如、更加放鬆，今日嘅事今日完成，今日嘅情緒今日解決。」

新歌寫傅珮嘉對與丈夫一直以來的關係磨合的感受，歌詞雖然負面，但她表示遇上丈夫是她人生中最幸運的事。（IG圖片)