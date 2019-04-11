上山詩鈉女兒Hilary認愛富三代施仲樂　未諗結婚：依家有啲早

被譽為「最索星二代」的上山詩鈉女兒Hilary Fan今日（11日）出席鐘錶發布活動，她著上一襲黑白色的tube dress，非常青春可人。Hilary透露自己剛剛完成學業，將會返美國行畢業禮。被問到外表甜美的Hilary會否想在讀完書後加入娛樂圈，她表示：「呢個我都未好清楚住。」（自己對拍戲唱歌有冇興趣？）我自己未試過，所以唔知自己喺呢方面O唔OK。」

Hilary指如果有人邀請她拍戲或唱歌，她對此的態度是「乜都可以試」。（劉智源攝）

Hilary指自己在美國讀PR（公關）：「我鍾意event planning嗰啲囉，有時幕後係幾特別嘅，即係成件事係你做同plan出嚟。」而她本身都喜歡與人溝通同social，「其實呢一行都需要你去多啲同人溝通，去有啲好啲嘅relationship。」

Hilary大讚男友Eric心地好，勁sweet。（劉智源攝）

對於早前被傳媒爆與富三代施仲樂（Eric）拍拖，Hilary承認與Eric交往了一段時間：「但係我自己覺得，可能有啲朋友都會喜歡低調少少，或者唔慣，所嫁我都唔會話特登去講。（早前有報導指對方嘅家長都大讚你，會唔會視對方為結婚對象？）依家有啲早，我都係得21歲，未敢諗到咁遠。」