洪欣老公張丹峰或將面臨封殺　網民發起抵制行動要他滾出娛樂圈

現年48歲的洪欣原本與細他11年老公張丹峰擁有幸福婚姻和美滿家庭，兩人還不時會post相上微博放閃。豈料早前卻盛傳張丹峰背妻偷食他的26歲經理人畢瀅，洪欣早前在港出席活動時被問及婚變傳聞，即婉拒表示：「唔好去問呢個問題啦，今日講啲開心、正面嘅嘢。」未有正面回應老公出軌一事。然而張丹峰與畢瀅的桃色新聞卻愈演愈烈，事件的最新發展是畢瀅被影到拿着驗孕棒到酒店房密會張丹峰，不禁令人猜測她是否已懷有張丹峰的BB。

張丹峰同老婆洪欣曾經好恩愛。(微博圖片)

日前，洪欣出席品牌活動時一臉容光煥發，依然美麗如昔的她，心情似乎未受到婚變傳聞的影響。網民紛紛留言表示好心痛她，同時又讚她好靚，狀態好好，無論樣貌與身材都絕對不會輸給畢瀅，叫她要堅強。外界都一致痛罵張丹峰是賤男，又罵畢瀅是狐狸精，有網民更發起向廣電局以「實名制請求封殺劣跡藝人張丹峰」行動，群情激憤，甚至要求張丹峰與畢瀅一起滾出娛樂圈。

洪欣日前出席活動時一臉容光煥發。(微博圖片)

張丹峰主演的新戲《特勤精英之生死救援》於上星期上映，卻爆出出軌事件，有網民直斥他不配演戲中的消防員角色，指他不配演勇敢正義的救人英雄，更強烈呼籲大家罷睇，甚要求將該片下架，更有部分消防員的家屬發聲抵制他。據大陸媒體報道，今次張丹峰疑背妻出軌風波受到行內人士關注，還召開了緊急會議，而經商議後，有傳業界往後將不會再用他拍戲，張丹峰將有機會面臨被封殺。

張丹峰喺新戲入面飾演消防員。(微博圖片)

以下就係部分網民呼籲廣電局封殺張丹峰嘅留言，仲有佢喺新戲入面嘅劇照，以及與事件相關嘅相：