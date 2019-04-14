【東張西望】旺角小食店恐怖真相　小強加煙頭混入臭豆腐超噁心

旺角是香港一個食買玩的集中地，尤其是街頭小食的店舖更是大受歡迎，不少人都鍾意邊行街邊「掃街」，幫襯這些小食店。不過係人都知「掃街」存在住一定的衛生風險，無綫節目《東張西望》剛播出的一集，就踢爆了一間位於旺角的小食店衛生環境極為惡劣，用來炸成臭豆腐的豆腐上面竟然有曱甴爬來爬去，而放置豆腐的桶內亦有多個煙頭同膠袋，與豆腐同在，非常之恐怖。最過份是小食店的店員竟然無視這些曱甴和垃圾，鬼祟丟掉之後就照用那些豆腐來炸成臭豆腐，繼續賣給客人，完全是妄顧食物安全衛生，隨時令客人食物中毒！

呢間店啲臭豆腐外表正常，但原來係好污糟。(電視截圖)

節目主持林希靈就街訪了一些有幫襯該小食店的市民，又給他們看影到豆腐上有曱甴和煙頭等垃圾的相和片，他們看完都覺得好嘔心，表示不敢再幫襯。其中有位女士就表示：「都會驚嘅，不過其實個個都咁食㗎啦，自己盡量少食啲囉。」而她並不知道自己手中拿住的臭豆腐就是出自該小食店，主持人等她吃了一啖之後，才上前告知，即嚇得她立刻丟掉手上的兩袋臭豆腐。雖然節目今次踢爆了是好事，不過有網民就覺得攝製隊明知那些臭豆腐咁污糟，應該阻止該女士進食，並非等她吃了才出聲，為了節目效果而不顧他人的健康。

節目主持林希靈等呢位女士食咗啖臭豆腐先講佢知真相。(電視截圖)

一齊睇下嗰間小食店啲豆腐有縛幾咁污糟：