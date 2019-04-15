憶起陪太太入產房生B剪臍帶　蘇永康：嗰個質感好似腸粉！

已有7年沒有舉行演唱會的蘇永康即將於6月再登紅館開兩場個唱，日前阿公現身電台接受節目《1圈圈 星光背後》訪問時，談到自己大部分音樂都跟爵士音樂有關，連愛子的英文名都叫阿Jazz，而今次的演唱會更名為《蘇永康 All That Jazz (&Pop)》。提到阿公於03年離過婚，因而與現任太太Anita拍拖時曾揚言沒想過再婚，但最終不單在14年與Anita修成正果，更於三年後一索得男，他在節目中，亦分享了已為人父對自己的改變及趣事。

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回憶起愛子Jazz出世時陪太太入產房的經過，阿公笑指兒子剛出世時嚇了自己一跳，因太太是剖腹產子，而自己有將整個過程拍下來。當兒子出來時，就像整個人被泥漿包住，更笑言兒子的臍帶像腸粉：「原來臍帶似腸粉！係比較韌，但醫生只係畀咗一把圓圓哋、唔鋒利嘅剪刀我。佢話『蘇生，好多人一下係剪唔斷，你要用力啲。』咁我就試吓，一按落去，嗰個質感好似腸粉。」

自Jazz出世以來，蘇永康與太太都會花很多時間照顧「心肝椗」，阿公亦分享兒子最近開始會說單字。被問及兒子是先叫爸爸還是媽媽，阿公甜蜜憶述：「佢識叫爸爸先，我記得係上年5月2日開始叫，嗰時我仲喺巴黎買衫。老婆Send咗（短片）畀我，佢對住照片叫『爸爸』，我真係想連衫都唔買，改夜機走！」他亦自爆曾為哄老婆而教仔仔抱抱：「佢喺好多事情上都開始有互動，例如離開一個地方會講『Bye bye』、會同人High Five。最攞命就係學識抱抱，我仲記得我教佢嗰時，係用嚟氹我老婆。點知老婆返屋到企，我叫佢抱抱媽媽，佢真係識得飛撲過去抱住媽媽。我都好耐冇見佢她笑咁寬容。」