十大中文金曲獎座被放上網拍賣　標價港幣1000放售兩個月無人問津

作為藝人發展演藝事業，除了希望得到觀眾的喜愛與支持，接Job接不停之外，當然都希望可以獲得獎項以證明自己的努力和成績得到肯定和鼓勵，然而獎座被丟掉甚至賣掉的事卻時有發生。今日就有網民於在一個拍賣網站上發現有人拍賣一個「十大中文金曲」的獎座，標題為「十大中文金曲獎座 老香港懷舊物品」，底價是1,000元，但此post原來已刊登了兩個月，至今依然無人問津，未能賣出，目前仍在放售中。

張敬軒同謝安琪係今年十大中文金曲頒獎禮嘅大贏家。

該拍賣post還附上6張相，其中4張相清楚可見是港台頒發的「十大中文金曲」獎座，不過獎座下方就遮了得獎人的名字。另外兩張相，則分別是葉蒨文與容祖兒分別於2011年以及2017年得獎時手持獎座所影的相。港台公關部發言人對於網上有人拍賣十大中文金曲獎座，就表示：「感到詫異、失望同可惜。」其實今年2月圈中已發生過獎座被丟掉事件，一個於2013年「新城勁爆躍進歌手」獎座被棄掉在北角渣華道橋底。湯怡亦曾不小心將舊愛洪卓立多個音樂獎座當垃圾丟掉。

容祖兒當然亦奪得過多個十大中文金曲獎項。(資料圖片)

一齊重溫下十大中文金曲頒獎禮嘅片段，睇下近年有咩歌手有份得獎。