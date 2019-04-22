張美妮曬索爆孕照SHOW母愛：最享受摸住肚皮同BB傾偈

美妮上載索爆孕照，見佢手腳纖幼肥B唔肥媽，印証傳聞所講陀女會變靚啲﹗（張美妮IG）

2019年娛樂圈相當旺丁，1月至今Anjaylia陳嘉寶、鄭嘉穎陳凱琳、岑麗香、何嘉莉、郭富城先後迎接佢哋嘅愛情結晶品出世。預產期喺6月嘅張美妮，呢日喺IG上載多張大肚寫真照，分享懷孕最後階段心情：「每一日最享受嘅 就係摸住個肚皮溫柔地同BB傾偈！」母愛滿瀉相當幸福。

張美妮宣佈懷孕後，主力享受人生兼養胎。（張美妮IG）

張美妮13年同圈外男友KK結婚，至去年底宣佈造人成功，自懷孕後美妮就減少工作，閒時放狗郊遊同好友聚會享受人生。呢日佢分享多張大肚寫真照，見到美妮先後著上三件靚衫，白色一字肩貼身晚裝盡顯孕肚曲線；瞓喺床上嘅一件杏色絲質吊帶裙披上毛衣小露性感；著上白色LACE連身裙嘅相老公KK都有出鏡，從後抱住美妮孕肚，兩公婆頭貼頭相當恩愛。

大肚婆無論生理心理都面臨極大轉變，美妮有老公KK悉心呵護，難怪陀得靚過人啦。（張美妮IG）

睇到相片都感受到美妮同老公都相當期待囡囡出世，美妮留言話：「仲有個零月就到預產期啦！見住個肚一日比一日大，快要當媽媽的感覺更加強烈！而家每一日最享受嘅 就係摸住個肚皮溫柔地同BB傾偈！BB，爸爸媽媽會以最大的愛包圍着你！Love you﹗」