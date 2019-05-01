【百想2019】《天空之城》藝瑞奪新人獎　22歲金惠允台上感動泛淚

《第55屆百想藝術大獎》今天（1日）在韓國隆重舉行，由朴寶劍、秀智和申東燁擔任主持人，加許努力為電視及電影付出的藝人和幕後人員。有IU、李炳憲、玄彬、南柱赫、鄭雨盛、金香起、韓志旼等多位重量級演員，都有出頒獎禮，現場可說是星光熠熠。

頒獎禮首先向一眾新人演員，頒獎電視及電影部門的男女新人演技獎。電視部門的男新人由MBC《過來抱抱我》張基龍獲得，女新人則由JTBC神劇《天空之城》金惠允獲得；而電影部門的男女新人，剛分別由《婚禮的那一天》金英光和今年只有15歲，參與《娑婆訶》的Lee Jae-in奪得。

今年只有15歲的Lee Jae-in獲得電影新人獎，表現得非常開心。（影片截圖）

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曾與IU拍劇的張基龍講感言時提到，沒想到自己會有機會得獎，雖然不知道應該要說甚麼，可是非常感謝大會的嘉許。他也講到站在鏡頭前仍使他非常緊張，可是會努力向前輩們學習。而最近人氣急升的金惠允宣佈獲獎時，表示得非常驚訝。在台上講感言時，她更感動到眼泛淚光。金惠允感謝家人及《天空之城》台前幕後人員外，特別講到《天空之城》將會成為她無法忘記的回憶。

金惠允憑《天空之城》人氣急升，劇集當然會成為無法忘記的回憶之一。（影片截圖）