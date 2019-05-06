洪欣愛子大量刪除張丹峰合照　傳母子隨時作出反擊

之前有傳畢瀅同張丹峰手持張鎬濂嘅合約，令洪欣啞忍二人嘅偷食，但張鎬濂如今工作仍舊，睇嚟都係得個傳。

張丹峰疑似與經理人畢瀅出軌，事件至今發酵一個月，雖然張丹峰先後透過工作室發出聲明否認，但老婆洪欣一直未有表態，更喺微博大量刪除同張丹峰嘅合照，而洪欣愛子張鎬濂，日前亦大量刪除喺微博同後父張丹峰嘅合照，以行動力撐媽媽。有指張鎬濂同洪欣已搜集張丹峰出軌證據，準備隨時作出反擊。

張鎬濂大量刪除同張丹峰有關嘅文章，疑似力撐媽媽洪欣。

自從出軌新聞傳出後，張丹峰事業直線插底，日前內地傳媒更搵出洪欣早年嘅訪問，指洪欣與張丹峰早於06年領證結婚，但一直到09才公開、補辦婚禮。至於點解會選擇瞞婚，洪欣於訪問中解釋:「主要也是考慮到丹峰，因為他畢竟還是個新人，如果他跟一個比較有名的人結婚，會不會是給大家有些想法，來影響他事業的發展，等他事業越來越好了，然後再公開。」雖然經歷過未婚產子，但洪欣在訪問中，坦言「我一直都是選擇愛情的，愛情對我來講很重要的。」

張丹峰事業凍過水，但洪欣就未有受到影響，日前佢喺內地機場出現時，心情仲似乎唔錯。（視覺中國）

愛情至上嘅洪欣當年轉戰內地發展，認識了比自己細9年嘅張丹峰，由於男方沒有任何代表作同名氣，一直被指為女尊男卑，到近年因張丹峰視繼子張鎬濂如親生仔一樣，加上劇集《花千骨》，令他成功塑造好男人印象。之不過，一而再與經理人畢瀅傳出偷食，早已成了新一代渣男，網民更發起封殺行動，睇怕要翻身都唔係易事。