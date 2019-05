【多圖】李靜儀大玩「你問我答」　否認有整容︰化妝品的偉大

組合Super Girls成員李靜儀(Heidi)成日在IG post靚相,吸粉量驚人,現在已有超過40萬粉絲。Heidi日前就在IG上載了幾張自拍照,仲同粉絲們互動,大玩「你問我答」,實行大打親民牌。

看來Heidi化了一個自己好滿意的妝容!(李靜儀IG圖片)

網民問的問題一向都可以好尖銳,不過EQ好高的Heidi一於唔怕,在索爆的自拍照下,打了一句「Ask me a question」,邀請網民問問題,究竟大家問了她什麼呢?女神又如何招架呢?以下精選了一些給大家了解Heidi更多︰

問︰What is you favourite food to eat?(你最喜歡吃什麼?)

Heidi︰bubble tea , Japanese pancake and frozen yogurt(珍珠奶茶﹑日式班戟和乳酪雪糕)

問︰如果日本呢個地方,你最想去邊度度假?

Heidi︰東京

問︰最想去邊度旅行?

Heidi︰天空之鏡﹑大峽谷

問︰點解P(修圖)下巴?

Heidi︰無P下巴,只不過用頭髮遮住肥面

問︰呢個妝化咗幾耐?

Heidi︰ 大約一個小時

問︰你有無整容?點解成日個樣都唔同左?

Heidi︰無,化妝品的偉大和角度的重要性。我當你係讚我靚咗。

問︰係屋企有冇操腹肌?

Heidi︰絕對無

這一系列的自拍真係勁靚!(李靜儀IG圖片)

其實之前Heidi都試過post泳裝相,被留言問道想看正面,怎料Heidi竟使出一招自嘲自己正面「冇嘢睇」,就知道女神其實好大方,所以今次跟網民互動,都是小兒科,相信不會考起她的!

今日Heidi又上載了兩張泳裝照,超型!(李靜儀IG圖片)

不過Heidi大概只答了20條問題左右,唔知道是否因為答得不多,所以今天發放福利泳裝照補數呢?

呢張回眸都好索呢!(李靜儀IG圖片)

點擊觀看更多Heidi的福利照︰