【多圖】李靜儀大玩「你問我答」　否認有整容︰化妝品的偉大

組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）成日在IG post靚相，吸粉量驚人，現在已有超過40萬粉絲。Heidi日前就在IG上載了幾張自拍照，仲同粉絲們互動，大玩「你問我答」，實行大打親民牌。

看來Heidi化了一個自己好滿意的妝容！（李靜儀IG圖片）

網民問的問題一向都可以好尖銳，不過EQ好高的Heidi一於唔怕，在索爆的自拍照下，打了一句「Ask me a question」，邀請網民問問題，究竟大家問了她什麼呢？女神又如何招架呢？以下精選了一些給大家了解Heidi更多︰

問︰What is you favourite food to eat?（你最喜歡吃什麼？）

Heidi︰bubble tea , Japanese pancake and frozen yogurt（珍珠奶茶﹑日式班戟和乳酪雪糕）

問︰如果日本呢個地方，你最想去邊度度假？

Heidi︰東京

問︰最想去邊度旅行？

Heidi︰天空之鏡﹑大峽谷

問︰點解P（修圖）下巴?

Heidi︰無P下巴，只不過用頭髮遮住肥面

問︰呢個妝化咗幾耐？

Heidi︰ 大約一個小時

問︰你有無整容？點解成日個樣都唔同左？

Heidi︰無，化妝品的偉大和角度的重要性。我當你係讚我靚咗。

問︰係屋企有冇操腹肌？

Heidi︰絕對無

這一系列的自拍真係勁靚！（李靜儀IG圖片）

其實之前Heidi都試過post泳裝相，被留言問道想看正面，怎料Heidi竟使出一招自嘲自己正面「冇嘢睇」，就知道女神其實好大方，所以今次跟網民互動，都是小兒科，相信不會考起她的！

今日Heidi又上載了兩張泳裝照，超型！（李靜儀IG圖片）

不過Heidi大概只答了20條問題左右，唔知道是否因為答得不多，所以今天發放福利泳裝照補數呢？

呢張回眸都好索呢！（李靜儀IG圖片）

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