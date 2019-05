身在英國的台灣「天王嫂」昆凌在英國時間周二晚上,親身入場去晏菲路球場觀看歐聯的次回合大戰利物浦對巴塞隆拿,更意外地見證了利物浦4:0勝出是次的奇蹟之戰。

昆凌上載與朋友的興奮合照。(昆凌IG截圖)

昆凌好興奮地在上載story至IG,不斷直擊球場內的情況,應該都睇到好激動!又post了跟朋友拿著利物浦手幅的短片,發文寫道︰「Congrats to Liverpool on winning the semifinals. The victory is well deserved.」恭喜利物浦勝出之餘,亦覺得他們是實至名歸的。又再留言寫︰「我其實只是足球迷想看兩個強隊打,幸運的見證了歷史性的球賽。」真的非常幸運呢!昆凌的這個發文吸引了大量球迷留言,反應非常熱烈。

昆凌恭喜利物浦勝出賽事。(昆凌IG截圖)

又補充自己幸運地看了這場賽事。(昆凌IG截圖)

其實,老公周杰倫(Jay)也有上載球賽的story到IG,又貼了看比賽前在球賽外拍的照,兩公婆仲唔係一齊去睇?

Jay都上載了自己在場外的照片。(周杰倫IG圖片)

點擊睇睇昆凌同Jay直擊賽事的story︰