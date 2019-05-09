傳諸葛紫岐豪擲2億港元購入4千呎豪宅　坐緊月都四出睇樓換大屋

名媛諸葛紫岐 (Marie) 近日家有喜事，她於上月底於微博宣布與老公，Neway太子爺薛嘉麟再度榮升做爸媽，在加拿大誕下幼子Andersen，為薛家添了一名豬寶寶。而今日又有報道指Marie最近正四出睇樓搵豪宅，為一家四口尋求更大的生活空間和更佳的生活環境，添丁又搬大屋，真係喜事連連，還要豪擲2億港元購入，認真大手筆。

Marie早前為老公誕下第二個仔仔。(微博圖片：@諸葛紫岐MARIRI)

據悉，早前已回港並正在坐月的Marie，近日被目睹與老公拍拖四出睇樓。有消息指她原本住在跑馬地半山豪宅的她，正心儀一個位於西半山、作價港幣2億元的豪宅頂樓相連戶單位，實用面積達四千呎，坐擁無敵海景靚View，室內設計開揚闊落。Marie與老公在地產經紀的陪同下，連日來於港島半山區睇樓，目標是一眾豪宅住所，約四千呎的相連單位，明顯是想換大屋，讓兩個仔仔有更多的活動空間成長，住得更舒適，提升一家人的生活質素，即使將來仔仔長大了都夠晒地方住，不用再搬來搬去。對於是否已購入2億豪宅，Marie只承認的確有去睇樓，但就不願透露自己買了那裡。

Marie最近豪花2億元換大屋。(微博圖片：@諸葛紫岐MARIRI)

以下就係Marie post喺佢微博嘅靚相：