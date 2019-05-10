【早霸王】男聽眾曾貪新忘舊出軌　森美：新嗰個有日都會變舊

愛情長跑嘅結局到底係婚定分？今個星期嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」男聽眾阿Ray，就話俾大家聽佢嘅19年愛情故事。

男聽眾話自己「七年之癢」，森美話所謂七年之只係因為電影產生。「不過有研究指出女人唔鍾意男人，通常都係結婚生小朋友之後嘅第6年。」(影片截圖)

阿Ray話自己經歷生意失敗時，女友仍然不離不棄。之不過，男人嘅嘢，有就唔會好好珍惜，阿Ray話拍拖第8年，出現了第三者，而女友亦都知道第三者的存在。「最後發現自己最愛都係佢，佢係值得付託終身。」森美認為男人好多時都會貪新忘舊，但新嗰個都總會有變舊嘅一日，又認為阿Ray雖然係唔啱，但肯改過已經好好。

男聽眾同女友拍拖19年，自認曾傷透對方，係衰男人。(影片截圖）

阿Ray同女友相識於2000年，大家當時仲係中學生。「第一次約佢出街係2月14，其實當時佢唔肯，但我𦧲咗佢成個星期，佢又耳仔軟。」不過聽到阿Ray指自己當時因為無拖拍而搵人出街，森美就認為Ray嘅舉動「唔係因為愛，係無」，而阿Ray亦自認係「衰男人」，他指當時與女友睇嘅係《Toy Story》，「就快有第四集，希望小朋友出世可以去睇《Toy Story5》。」

聽到男聽眾喊晒咁求婚，但女友就十分冷靜，森美都覺得好好笑。(影片截圖）

電話接通女友阿晴之後，阿Ray開始佢嘅表白/求婚：「雖然我係一個好衰嘅人、一個唔好嘅人，做錯過好多事，但我知道自己真係唔可以無咗你，因為咁多年，你喺我身邊陪伴住我，自己做錯幾多事，我都想你之後可以繼續同我一齊，扶持我，我哋要進入下一個階段，要結婚生小朋友，開心咁生活。我知道咁多年來都係拖住你，你啲朋友都結晒婚、生晒小朋友，但我仲係吊兒郎當、唔三唔四， 好希望你可以嫁比我。」阿Ray講到最後好明顯已經喊緊，但女友阿晴就異常咁冷靜，沉思咗一陣之後，佢再傻笑咁答「好」,真係聽到都覺得甜。

