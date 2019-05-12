【母親節】丁子朗同盧苑茵飾演母子大玩cosplay　超爆造型好搞笑

明天就是一年一度的母親節，相信為人子女的不少都已經安排好節目陪媽咪，無論提早慶祝又或是正日慶祝甚至是補祝，都希望可以趁機向媽媽表達愛意，雖然其實錫媽媽就日日都可以是母親節。無綫早前亦找來了盧苑茵 (Madam Lo) 與丁子朗 (Karl) 飾演母子拍了一條短片宣揚母親節。片中兩人更以一身超爆的造型登場，相當搞笑。

Karl同朋友看cosplay美女靚相時，竟然驚見自己媽咪。(tvb fb截圖)

短片內容講述Karl同朋友行商場期間被推銷去女僕cafe，當他們拿出手機來看cosplay美女靚相時，Karl驚見相中美少女身後竟然是他媽媽Madam Lo，最令他嚇到面青的原因，是Madam Lo身上穿着水手服，戴上紫色孖辮假髮玩緊cosplay，仲要邊叉住腰，邊舉起V字勝利手勢任人拍照，嬌俏舉動不輸少女。Karl大驚，回家與Madam Lo吃飯時忍不住拿出手機給她看那張相來問清楚。原來Madam Lo表示自己一直都想試下玩cosplay，而作為兒子的Karl為了氹媽媽開心，就陪對方一齊玩cosplay，將自己變身做藍精靈。

Madam Lo嘅水手服cosplay造型。(tvb fb截圖)

以下就係呢段短片入面嘅精彩片段：