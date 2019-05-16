周迅陳坤簽新人演員引熱議　港女李蔓瑄成網友新寵

「大眼、高鼻、瓜子臉」似乎是大家心目中對「美女」的既定標準，但隨著千篇一律的網紅臉都是以此番面貌走入大眾視線時，人們已經感到審美疲勞，更傾向於有特色的長相。

最近在內地演員陳坤的微博中，出現了不少新人面孔，因而引起大家關注。這些都是他同「三金影后」（金馬、金像、金雞）周迅創辦的公司「東申未來」簽約的新人，每一位都具有辨識度，當中最多人討論的，要數出生於香港的李蔓瑄。

簽約東申未來，除了長相要有辨識度，演技還要過硬，經過周迅、陳坤、以及實力演員倪大紅的把關，才會輸送給各大劇組。（微博@山下學堂）

李蔓瑄五官立體、硬朗，眉毛濃黑，眼神凌厲，有一種冷艷的氣質，予人一些距離感，眉宇間與氣質有些似王菲，因此被封「小王菲」、「小辛芷蕾」。實際上，李蔓瑄的樣貌並非美女類型，她的長相更似模特兒，有辨識度以及高級感，還帶有90年代港星的復古感。她2014年畢業於倫敦藝術學院服裝設計專業，在簽約東申未來之前，曾是一位設計師，並創立了自己的品牌「Reb tsang」，同竇靖童私交甚篤，兩人甚至還傳過緋聞。

李蔓瑄的氣質與眼神，有一種盛氣凌人的感覺，十分冷艷。（微博@陳坤）

大家覺得同王菲似不似呢？（Facebook@@FayeWongMusic）

有網友發現李蔓瑄就是早年同竇靖童傳緋聞的Rebecca Tsang。（google圖片）

在表演培訓班「山下學堂」畢業以後，李蔓瑄的老師形容她：「至情至性的蔓瑄，長得非常有個性，一眼見過便印在腦海裡，她的個性與外表既不謀而合，卻又矛盾神秘。」縱觀李蔓瑄的微博，私底下的她是一位隨性搞怪的女生，即使不加修飾，隨意擺拍，便已足夠證明自己的獨特。

李蔓瑄的面型不算小，但整體五官加起來呈現出大氣的感覺。（微博@李蔓瑄）

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另一位是1999年出生的張婧儀，與李蔓瑄是東申未來同期簽約的新人，兩人是好朋友，目前就讀於北京電影學院。在2017年參加藝考時，已經被各大媒體譽為「最美藝考生」，去年年尾拍攝了首套電影《瘋犬少女的天空》。

張婧儀五官精緻，皮膚白皙，擁有一頭黝黑的長直髮，樣貌清純，富有靈氣，可以說是言情作品的不二人選。

張婧儀在2017年於北京參加藝考時，被媒體譽為「最美藝考生」。（豆瓣電影張婧儀圖片）

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27歲的王紫璇畢業於中央戲劇學院，有別於前面兩位新人，她在2015年出道後已經拍攝了不少作品，從校花到神婆等，她都可以駕馭，可塑性非常高。自幼學習芭蕾舞的王紫璇身材高挑，氣質優雅，兩側稍凸的顴骨是她的特色，生活中的她造型多變，時而是活潑的少女，時而型格帥氣。

27歲的王紫璇可塑性非常高。（微博@王紫璇CiCi）

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不得不講，周迅與陳坤挑選的新人的確各具特色，唯一的相同之處，大概是都具有辨識度，而網友們也一致感歎：「終於恢復正常審美」，紛紛表示「具有代表性的面孔」、「辨識度比美更重要」、「可塑性很強」等。