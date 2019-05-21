鄧洢玲沙灘玩瑜伽賀35歲牛一　唔心急搵男友：隨遇而安啦

阿旦離港前夕同幾位好友去到沙灘慶祝生日。（IG圖片）

6月未到氣溫已經高達30度，鄧洢玲（阿旦）日前同好友楊柳青及李靜蓮率先進行下水禮，並在IG分享了今年沙灘第一擊照片，有別於一般晒腿晒胸嘅照片，只見阿旦同朋友齊齊喺沙灘上以瑜伽招式downward-facing dog疊出「人肉金字塔」，雖然呢個力的表現看似十分吃力，但阿旦接受訪問時就話30秒就搞掂：「本身係做平板支撐先，後來覺得太簡單，所以咪試下downward-facing dog，咁我係三個女仔中最矮又最輕，所以做個頂囉。」阿旦笑言去沙灘影水著靚相實在悶，仲叫大家可以學下佢咁學定幾招瑜伽招式呃like。

阿旦話呢個「人肉金字塔」甫士其實唔難，不過佢要做「封頂」時都要朋友扶一扶。（IG圖片）

其實去沙灘晒太陽都係其次，最重要係一班朋友想同阿旦慶祝35歲生日，問到今年有咩生日願望，阿旦就表示最緊要係身體健康，並且可以做自己喜歡做的事情。「想可以好好享受生活，同埋錫我嘅朋友們都可以開開心心。」感情方面，阿旦表示現階段抱著隨遇隨遇而安的心態，並不急於要尋找對象。「相信要遇到的一定會遇到。」

平板支撐都唔難，重點係要有有一身好輕功。（IG圖片）